İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Zeydan Karalar ile Ahmet Şahin Görevden Uzaklaştırıldı

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karalar'ın hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince, Şahin'in de hakkında "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları ifade edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilinin İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılmasına Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/eWqGXmPYJT — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 9, 2025

BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİM 14 TEMMUZ

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Başkan Hasan Akgün’den sonra Vekili Ahmet Şahin’in de tutuklanınca ikinci kez Başkan Vekili seçmek 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.