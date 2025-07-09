İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Zeydan Karalar ile Ahmet Şahin Görevden Uzaklaştırıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı Duyurdu: Zeydan Karalar ile Ahmet Şahin Görevden Uzaklaştırıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karalar'ın hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince, Şahin'in de hakkında "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandıkları ifade edildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SEÇİM 14 TEMMUZ

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediye Meclisi, Başkan Hasan Akgün’den sonra Vekili Ahmet Şahin’in de tutuklanınca ikinci kez Başkan Vekili seçmek 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü toplanacağını duyurdu.

Zeydan Karalar ve Niyazi Nefi Kara Tutuklandı, Abdurrahman Tutdere’ye Ev HapsiZeydan Karalar ve Niyazi Nefi Kara Tutuklandı, Abdurrahman Tutdere’ye Ev HapsiSiyaset
CHP'den Tutuklanan Zeydan Karalar İçin Adana'da Miting KararıCHP'den Tutuklanan Zeydan Karalar İçin Adana'da Miting KararıSiyaset

Son Güncelleme:
Depresyona Girmemeniz Gereken 3 İşaret Depresyona Girmemeniz Gereken 3 İşaret
CHP Emek Büroları'ndan Sert Tepki! ‘Zorunlu Eğitimden Vazgeçilemez’ CHP Emek Büroları'ndan Sert Tepki! ‘Zorunlu Eğitimden Vazgeçilemez’
Türkiye’nin En Sıcak Yeri Yine Alev Aldı! Termometreler 44 Dereceyi Gördü Türkiye’nin En Sıcak Yerinde Termometreler Çatladı
İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok! Yıkım Kararı Çıktı İstanbul'un En Lüks 3 Otel ve 3 Mekanına Büyük Şok!
Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı Arda Güler'e Büyük Şok! Real Madrid Gökyüzünde Kabusu Yaşadı
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim İçin Tarih Verdi! ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı ‘Sizin Kendi Hayaliniz Olabilir Ama…’ Diyerek Açıkladı
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber