Türkiye’nin En Sıcak Yeri Yine Alev Aldı! Termometreler 44 Dereceyi Gördü

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Türkiye genelinde meteorolojinin günler öncesinden yaptığı sıcak hava bugün etkisini göstermeye başladı.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde termometreler yine rekor seviyeyi gördü. 2023 yılında 49.5 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde termometreler bugün 44 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak yeri ilan edilen Sarıcakaya'yı sıcak hava esir aldı. Yüksek sıcaklık derecesi ilçe merkezindeki belediye termometre panosuna yansıdı. Sıcaklardan dolayı yerel halkın çoğu dışarıya çıkmadı. Ancak dışarıda işlerini halletmesi gerekenler ise gölgelik alanlarda durmayı tercih etti.

Kaynak: İHA