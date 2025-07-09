Burhanettin Duran Kimdir? Burhaneddin Duran Ne İş Yapıyor?

Türk siyaset bilimi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Burhanettin Duran, akademik geçmişi ve uzun yıllara dayanan kurum tecrübeleriyle dikkat çekiyor. Kamuoyunun yakından tanıdığı Duran, özellikle dış politika ve siyaset teorisi üzerine yaptığı analizlerle öne çıkıyor.

Burhanettin Duran Kimdir? Burhaneddin Duran Ne İş Yapıyor?
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1971 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran, lise eğitimini Adapazarı İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Duran, 2001-2009 döneminde aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. 2006 yılında doçent, aynı yıl bölüm başkanı oldu.

2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçiş yapan Duran, burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2010-2011 yıllarında ABD'de George Mason Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Burhanettin Duran Kimdir? Burhaneddin Duran Ne İş Yapıyor? - Resim : 1

SETA’DA 10 YIL GENEL KOORDİNATÖRLÜK YAPTI

Burhanettin Duran, 2014 yılında Ankara’ya taşınarak Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) genel koordinatörlüğünü üstlendi. 2024 yılına kadar bu görevde kalan Duran, vakfın kamu politikaları ve dış ilişkiler alanındaki faaliyetlerini yönetti. SETA’nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörü de olan Duran, bu görevini daha sonra Fahrettin Altun’a devretmişti.

ULUSLARARASI ALANDA YAYINLARIYLA TANINIYOR

Prof. Dr. Burhanettin Duran, akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin dış politikası, siyasal İslam, Türk siyasal düşüncesi ve Ortadoğu üzerine yayımladığı makale ve kitaplarla tanınıyor. Ulusal ve uluslararası platformlarda çeşitli konferanslara katılan Duran, aynı zamanda köşe yazarlığı da yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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