CHP Emek Büroları'ndan Sert Tepki! ‘Zorunlu Eğitimden Vazgeçilemez’

CHP Emek Büroları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselerde zorunlu eğitimi iki yıla düşürme hazırlığına sert sözlerle eleştirdi. Bu adımın çocukların temel eğitim hakkını tehdit ettiğininin belirtildiği açıklamada, açıklamanın ‘çocukların işgücü piyasasına daha erken sürülmesi için atılan organize bir adım’ olarak vurgulandı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP Emek Büroları'ndan Sert Tepki! ‘Zorunlu Eğitimden Vazgeçilemez’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselerde zorunlu eğitimi iki yıla düşürme hazırlığına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, çocukların işçileştirilmesine ve gerici yapılarla kuşatılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

EĞİTİMDE GERİ ADIM ENDİŞE YARATTI

CHP Emek Büroları, zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasına yönelik girişimi endişeyle izlediklerini belirterek, bu adımın çocukların temel eğitim hakkını tehdit ettiğini aktardı. Tasarının, MÜSİAD’ın ‘zorunlu eğitim istihdama engel’ yönündeki açıklamasının hemen ardından gündeme gelmesi ‘çocukların işgücü piyasasına daha erken sürülmesi için atılan organize bir adım’ olarak nitelendirildi.

‘ÇOCUKLARIMIZI İŞÇİLİĞE TESLİM ETMEYECEĞİZ’

Açıklamada, lise son sınıfın “gereksiz” ilan edilmesiyle hedeflenenin, gençleri üniversiteye ve hayata hazırlamak yerine doğrudan iş gücüne yönlendirmek olduğu ifade edildi. CHP Emek Büroları, “Bu yaklaşım, çocuklarımızın haklarını gözetmeyen, sermayenin taleplerini önceleyen bir zihniyetin yansımasıdır” vurgusu yaptı.

PEDAGOJİK DEĞİL, POLİTİK BİR TERCİH

Zorunlu eğitimin piyasa odaklı planlamalarla değil, çocukların eşit ve nitelikli eğitime erişimi temelinde şekillenmesi gerektiğini vurgulayan açıklamada, bu tür politikaların toplumsal eşitsizliği daha da derinleştireceği uyarısında bulunuldu. MESEM uygulamasının çocuk işçiliğini yaygınlaştırdığı hatırlatılırken, bu düzenlemelerin pedagojik değil, siyasi tercihler olduğu savunuldu.

DİKKAT ÇEKEN TARİKAT VE CEMAAT UYARISI

Zorunlu eğitimin süresinin kısaltılmasının, çocukları tarikat ve cemaat yapılanmalarına daha açık hale getireceği belirtilerek, laik ve bilimsel eğitimden sapılmasının tehlikeli sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi. Açıklamada, eğitimde oluşacak boşlukların gerici yapılar tarafından doldurulmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

4 TALEP AÇIKLANDI

CHP Emek Büroları, çocukların geleceği için atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

Zorunlu eğitimin kısaltılması çalışmalarına derhal son verilmeli,
Sürekli çocuk işçi ölümleriyle gündeme gelen MESEM uygulaması durdurulmalı,
Laik, bilimsel ve parasız eğitim güvence altına alınmalı,
Eğitimde cemaat ve vakıflarla yapılan tüm protokoller iptal edilmelidir.

Açıklamanın sonunda iktidara çağrı yapılarak, “çocuklarımızın ve toplumun geleceği uğruna bu karanlık düzene son verilmeli” denildi. CHP Emek Büroları, kararlılıkla mücadele edeceklerini ve çocuklar için aydınlık bir geleceği yeniden kuracaklarını belirtti.

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