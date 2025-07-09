CHP’li Bekir Başevirgen’den Emekli Maaşlarına Zamma Tepki: 'Bir Haftalık Yaşam Maliyetini Dahi Karşılamıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının netleşmesinin ardından tepkiler sürerken, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de zam oranının az olmasına dikkat çekti. Başevirgen “Emekli zammı bir haftalık yaşam maliyetini dahi karşılamıyor” dedi.

'ARTIŞ YÜZDE 100’Ü GEÇMİŞ'

Emekli maaşının son bir yılda yüzde 35 artışta kaldığını, temel gıda ürünlerinin ise yüzde 100 oranında zamlandığına dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Kırmızı et, yumurta, süt ve tavuk emekli maaşından çok daha hızlı zamlandı. Dana kıymada bir yıllık artış yüzde 61 oldu. 30’lu yumurta kolisi geçen yıl Temmuz ayında 50 TL’ydi bu yıl ise en ucuz yumurta kolisi 100 TL. Artış oranı yüzde 100. Sütte de durum farklı değil. Litresi geçen yıl Temmuz ayında 18-20 TL arasında değişen süt, 2025 Temmuz ayına geldiğimizde 35-38 TL arasında satılıyor. Yani sütte bir yılda yaşanan artış yüzde 90’ın üzerinde. Tavuk etinde de son bir yıldaki artış yüzde 100’ü geçmiş durumda. Emekli için bir koli yumurta, bir litre süt, bir kilo et artık lüks bir menü oldu” dedi.

'2 BİN 412 TL ZAM YAPTI'

Emekli maaşına gelen 2 bin 412 liralık artışı eleştiren Başevirgen, “İktidar TÜİK aracılığıyla vatandaşın cebinden çalmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı yüzde 16,67 zamla 14 bin 469 TL’den 16 bin 881 TL’ye yükseldi. İktidar, ‘enflasyona ezdirmiyoruz’ açıklamalarıyla hiç utanmadan hiç vicdanı sızlamadan açlığa mahkum ettiği emekliye sadece 2 bin 412 TL zam yaptı. Emekliler için bu artış bir haftalık yaşam maliyetini dahi karşılamıyor” dedi.

'KIYMADA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 61'

Gıda fiyatlarındaki bir yıllık artışı da gündeme getiren Başevirgen, “Temmuz 2024’te 12 bin 500 TL olan emekli maaşı, Temmuz 2025 itibariyle 16 bin 881 TL oldu. Yani bir yılda emekli maaşındaki artış oranı sadece yüzde 35’te kaldı. İktidarın, bir yıl içinde emekliye reva gördüğü yüzde 35’lik artış, markette gerçeğe çarpınca pul oldu. Çünkü vatandaşın en temel ihtiyacı olan gıda ürünleri özellikle kırmızı et, yumurta, süt ve tavuk emekli maaşından çok daha hızlı zamlandı. Dana kıymanın kilogram fiyatı 2024 Temmuz ayında 350 TL iken, 2025 Temmuz ayında en düşük 565 TL’ye kadar yükseldi. Yani dana kıymada bir yıllık artış yüzde 61 oldu” ifadelerini kullandı.