İBB Bursunun İkinci Taksiti Ne Zaman Yatırılacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için 15 bin TL olarak belirlenen İBB bursu, bu yıl 100 bin öğrenciye 7.500 TL + 7.500 TL olmak üzere 2 taksit halinde ödeme yapılacak.

İlk taksiti 7 Ocak'ta yatırılan bursun ikinci taksiti yarın öğrencilerin hesaplarında olacak.

İBB burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında verdiği banka hesaplarına yatırılıyor. Bursun yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler ilgili bankanın müşteri hizmetleri üzerinden veya mobil bankacılık ile sorgulama işlemi yapabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi