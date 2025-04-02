Adıyaman’da Hırsızlar Altınları Çaldı, Polis Peşlerinde

Adıyaman’da, üç kadın evden altın çaldı. Hırsızlar kayıplara karışırken, polis yakalamak için harekete geçti.

Adıyaman’da Hırsızlar Altınları Çaldı, Polis Peşlerinde

Adıyaman’da, kimliği belirsiz üç kadın, Ekrem Yanık’a ait eve girerek hırsızlık yaptı. Kadınlar evde bulunan 3 adet altın bilezik ile 1 adet çeyrek altını çalarak hızla kayıplara karıştı.

Adıyaman’da Hırsızlar Altınları Çaldı, Polis Peşlerinde - Resim : 1

Ev sahibi Ekrem Yanık, hırsızlık olayını fark ettikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerde bulunarak şüphelilerin izini sürmeye başladı.

Hırsızları yakalamak için soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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