İBB Aylık Abonman Desteği İçin Düğmeye Bastı: Ulaşımda Yeni Dönem! Her Ay Ödenecek
İBB daha önce Genç Üniversiteli Eğitim Desteği projesi kapsamında 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs vermişti. İBB bu kez burs başvurusuna kabul edilmeyen 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği sağlayacağını açıkladı. Peki, İBB üniversiteli abonman desteği ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini artırmaya devam ediyor. Daha önce “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs veren İBB bu kez burs alamayan 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği sağlayacak.
Böylelikle İstanbul'da ikamet eden ve üniversite öğrencisi olan binlerce genç, artık ulaşım konusunda daha rahat bir nefes alabilecek. İBB'nin yeni uygulamasıyla, öğrenciler aylık 381 TL tutarında ulaşım desteği alacak. Bu destek, öğrencilerin İstanbulkartlarına yüklenecek ve toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek.
İBB ABONMAN DESTEĞİNİN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İBB'den yapılan açıklamaya göre, ulaşım desteği ödemeleri Şubat ayı içerisinde başlayacak. Öğrenciler, bu tarihten itibaren her ay düzenli olarak destek alacaklar. Destek süresi ise Aralık 2025'e kadar devam edecek.
İBB ABONMAN DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ulaşım desteği için ayrıca bir başvuru yapmaya gerek yok. Daha önce Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne başvurmuş ve ilk 100 bin öğrenci arasına giremeyen öğrenciler, bu destekten otomatik olarak yararlanacaklar.