İBB Aylık Abonman Desteği İçin Düğmeye Bastı: Ulaşımda Yeni Dönem! Her Ay Ödenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini artırmaya devam ediyor. Daha önce “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs veren İBB bu kez burs alamayan 22 bin 522 öğrenciye ulaşım desteği sağlayacak.

Böylelikle İstanbul'da ikamet eden ve üniversite öğrencisi olan binlerce genç, artık ulaşım konusunda daha rahat bir nefes alabilecek. İBB'nin yeni uygulamasıyla, öğrenciler aylık 381 TL tutarında ulaşım desteği alacak. Bu destek, öğrencilerin İstanbulkartlarına yüklenecek ve toplu taşıma araçlarında kullanılabilecek.