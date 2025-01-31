İBB Başkanı İmamoğlu İfade Veriyor... Binler Destek İçin Çağlayan'da

İBB Başkanı İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Binlerce vatandaş adliye içinde ve dışında İmamoğlu'na destek için bir araya gelirken, İBB Başkanı 09.50’den itibaren avukatları eşliğinde ifade vermeye başladı.

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi'nde 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi ve bilirkişinin ifşa edilmesi' suçlamalarıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade veriyor.

İBB Başkanı İmamoğlu İfade Veriyor... Binler Destek İçin Çağlayan'da - Resim : 1

İmamoğlu'nun ifadesi öncesi adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken binlerce CHP'li de alana destek için bir araya geldi.

İBB Başkanı İmamoğlu İfade Veriyor... Binler Destek İçin Çağlayan'da - Resim : 2

Sabahın erken saatlerinden itibaren CHP İlçe örgütleri ve pek çok yurttaş adliye önünde toplanmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da destek için adliyeye gelen isimler arasında yer alıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu İfade Veriyor... Binler Destek İçin Çağlayan'da - Resim : 3

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne geldi. İmamoğlu 09.50’den itibaren, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başlamıştır.

TANSİYON YÜKSELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi öncesi adliye koridorunun çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılması nedeniyle tansiyon yükseldi. Milletvekilleri içeri polisle uzun tartışmalar ardından girerken avukat hâlâ alınmış değil.

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Kaynak: Haber Merkezi

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