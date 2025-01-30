Özgür Özel'den İstanbullulara 'Ekrem İmamoğlu' Çağrısı: İfadeye Gelin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında cuma günü sabah saatlerinde ifade verecek. CHP lideri Özgür Özel İstanbullulara ifadeye gelmeleri için çağrıda bulundu.

Özgür Özel'den İstanbullulara 'Ekrem İmamoğlu' Çağrısı: İfadeye Gelin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yarın ifadeye çağırılmasına tepki gösteren Özel, "Yarın ifadeye çağrılan İstanbul’un ta kendisidir" dedi. Özel, vatandaşlara yarın ifadeye gelmeleri için çağrıda bulundu.

'İSTANBUL'U İFADEYE DAVET EDİYORUM'

“Yarın biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu ifadeye çağırıldı. Ekrem İmamoğlu, Trabzonlu bir belediye başkanı olarak, Hasan Amca’nın oğlu Ekrem Bey olarak değil; bütün İstanbul’un ‘Çalmadan, çırpmadan, israf etmeden, hakkaniyetle bu şehri yönet’ diye emanet ettiği o şehrin emin insanı ifadeye çağırılıyor. Yarın ifadeye çağrılan İstanbul’un ta kendisidir. Başta Cumhuriyet Halk Partililerdir. Ama bütün demokratlardır. Ekrem İmamoğlu’na oy veren, gelecekte oy vermeyi düşünen ya da ona yapılan haksızlığı kendine yapılmış olarak hisseden herkes bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. O yüzden ben İstanbul’u yarın ifade vermeye çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partilileri ifade vermeye davet ediyorum.

SANDIK ÇAĞRISI

“Kırmızı kartı nerede gösterecek bu millet? Elbette sandıkta gösterecek. Kasım 2025’i, Erdoğan’ın girmek istediği bir seçim olacaksa, çünkü erken seçim olursa girebiliyor, son tarih olarak söylemiştik. Şimdi bu yaşananlardan sonra, 2025’te bu sandık bu milletin önüne gelecek. Gelmesi için biz üzerimize düşen her şeyi yapacağız. Bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, çok hızlandırdık. Sandık görevlisinden onun eğitimine, afişten, broşürden, pankarttan, partinin sloganlarına, parti programından hükümet ve iktidar programına ve elbette adayına kadar biz bu sürecin en hazır unsuru olarak çıkıp bu iktidarı seçime zorlayacağız. Bunun için önce ‘Başlıyoruz’ dedik, şimdi hazırlanıyoruz ve uzun olmayan bir süreçte bu milletin önüne o sandığın gelmesi için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız.

Göreceksiniz o sandık gelecek ve gelmezse, onlar o sandığı kaçırırlarsa, biz bu milletin önüne, bu senenin içinde bir sandık koyup ‘Ne diyorsunuz bakalım?’ diyeceğiz ve göreceğiz, bu iktidarın ayakta durabilecek gücü var mı, yok mu? Erken seçim için her şeyi yapacağız. Erken seçim sandığını kaçırırlarsa biz bu milletin önüne bir sandık koyacağız. O zaman göreceğiz, millet ne diyor diye.”

'MEŞRUİYETİ KALMAMIŞTIR'

“Son sözüm şu, meşruiyetin tanımı bir, adil bir seçim yapmaktır; iki, seçimden sonra hukuka uygun yönetmektir. Seçimler yapıldı, tüm itirazlar falan… Sonuçta seçilmiş bir iktidar var. Ama eğer hukuka uygun yönetmiyorsan meşruiyetin yoktur. Bu bütün dünyada demokrasiye inanan herkesin meşruiyet tanımında vardır. Doğru, adil ve serbest bir seçim. Ardından hukuka uygun yönetim. Seçimlerden sonra aldıkları güçle, bu kadar hukuksuzluğu yapanların meşruiyeti kalmamıştır.

'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten iktidarı ve başındaki cumhurbaşkanı, sandıkta aldığı meşruiyeti yönetirken hukuka uymadığı için, Anayasa Mahkemesi’ni tanımayıp Meclis’e gelecek milletvekilini getirmediği için, yargının kararlarına uymadığı için, uluslararası anlaşmalara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymadığı için, Meclis’in girdiği bir uluslararası anlaşmadan bir gecede tek başına çıkıp bunu da oldu saydığı için ve her türlü her türlü hukuksuzluk için yaptıklarıyla artık meşruiyetleri kalmamıştır. Meşru olmayan iktidara halk katlanmak zorunda değildir.

Onun için sandığı istiyor halk ve bu sandığın gelmesi için bir büyük mücadele verilecek. O mücadeleyi gördükleri, anladıkları için de son çare korkutabilecekleri herkese saldırıyorlar. Buna teslim olmak zorunda değiliz. Bedeli ne olursa olsun, hangimize gelirlerse gelsinler, ne yaparlarsa yapsınlar, meydan okuyoruz, teslim olmayacağız ve bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz.”

Ekrem İmamoğlu Yarın Vereceği İfade Öncesi 'Tek Yol' Diyerek Erken Seçim Çağrısı YaptıEkrem İmamoğlu Yarın Vereceği İfade Öncesi 'Tek Yol' Diyerek Erken Seçim Çağrısı YaptıSiyaset

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayını Nasıl Belirleyeceği Belli Oldu! İşte Detaylar...CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayını Nasıl Belirleyeceği Belli Oldu! İşte Detaylar...Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Ekrem İmamoğlu
Çöpe Atarak İsraf Etmişiz: Yumurta Kabuklarının 4 Müthiş Kullanım Alanı Çöpe Atarak İsraf Etmişiz: Yumurta Kabuklarının 4 Müthiş Kullanım Alanı
Dört Siyasi Partiden İçişleri Bakanlığı Önünde Kayyım Tepkisi Dört Siyasi Partiden İçişleri Bakanlığı Önünde Kayyım Tepkisi
İsim Vermeden Yüklendi: İmamoğlu'na Üstü Kapalı Gönderme... 'Sorumsuzluğun Daniskası' İmamoğlu'na Üstü Kapalı Gönderme... 'Sorumsuzluğun Daniskası'
En Görkemli 4 Burç : Herkesi Etkileme Konusunda Çok İyiler En Görkemli 4 Burç : Herkesi Etkileme Konusunda Çok İyiler
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu Türkiye'nin 4. En Büyük AVM'si Rekor Paraya Satılıyor! İstanbul Devinin Yeni Sahibi Belli Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Masraf! Artık Buna da Para Ödenecek
BYD'den Sonra Ünlü Otomobil Devi de Türkiye'de Fabrika Açıyor: Bakan Mehmet Fatih Kacır Açıkladı Bir Otomobil Devi Daha Türkiye'ye Geliyor
Tüm Tapu Sahipleri Ödemek Zorunda: 81 İlde Kritik Tarih Belli Oldu! Geciken Daha Fazla Ödeyecek Evi, Yazlığı Olanlar Dikkat! Ödemeyene Her Ay Faizli Ceza
Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor Bir Avuç Toprakta Balkonda Yetişiyor: Tanesi 500 TL'ye Satılıyor