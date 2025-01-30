Dört Siyasi Partiden İçişleri Bakanlığı Önünde Kayyım Tepkisi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ve Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İçişleri Bakanlığı önünde kayyım atamaları ve hukuksuzluklara karşı ortak açıklamada bulundu. Açıklama sonrası temsilen siyah çelenk bırakıldı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “kıyıcı bir operasyonun ve kıyıcı bir kumpas sürecinin içerisinde” olduklarını belirterek, "AKP kendisi açısından dikensiz bir gül bahçesi inşa etmek istiyor. 2028’de iktidara yürüyüşünü zorla, kılıçla, bütün temel hak ve özgürlüklerimizi, bu ülkedeki seçme seçilme hakkımızı, temsil hakkımızı yok ederek yol almak istiyor. Ama buna karşı da tabii ki bizlerin de mücadelesi, bizlerin de sözü, bizlerin de eylemi olacaktır. Hiçbirimiz ama hiçbirimiz AKP'nin bu ülkeye giydirmek istediği bu tekçi baskıcı, inkarcı gömleği kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAPILMAK İSTENENİ BİLİYORUZ'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise konuşmasında, İçişleri Bakanlığının anayasal olarak kendinde olmayan bir yetkiyi kullanarak birçok beldeye, yerel yönetime kayyum atadığını söyledi.

"Bu ülkenin her yerinde kullanılan her bir oy aynı değerdedir, aynı derecede kutsaldır" diyen Emir, "Ovacık'taki seçince 'seçemezsiniz', Esenyurt'taki seçince 'seçemezsiniz', Siirt'teki seçince, Mardin'deki seçince 'seçemezsiniz' diyorsanız tek geçerli ve meşru sandığı, kendi seçildiğiniz sandığı sayıyorsanız, siz bir otoritersiniz. Siz demokrat asla olamazsınız. Siyasi partiler olarak halkımızın hukukunu, hakkını, antidemokratik uygulamalarına karşı kayyum politikalarına karşı savunmak üzere buradayız. Bir gün gazeteci tutuklanıyor, öbür gün belediye başkanına soruşturma açılıyor. Sudan sebeplerle, öbür gün bir kayyumla karşılaşıyorsunuz, öbür gün bir sanatçı, bir diğer gün parti genel başkanı gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan suçta bir şey bulamazlarsa tutuklama sebebi alelacele bir başka dosya buluyorlar. Yıllar öncesinden paylaşımlarını, yıllar öncesinden yaptığı telefon konuşmalarını bahane ediyorlar ve bunun üzerinden tutukluluk gerçekleştiriyorlar. Yapılmak isteneni biliyoruz. Korkutmak istiyorlar, sindirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

'MAHKEME KARARINI BİLE BEKLEMİYORLAR'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya da siyasi makamlara seçimle gelip seçimle gitmenin esas olduğu bir demokratik rejimden, siyasi iktidarın dizayn etmek istediği bir topluma doğru dönüştürülmeye çalışıldığını söyleyerek buna itiraz etmek için burada olduklarını ifade etti.

Kaya, Siirt Belediye Başkanına atanmış olan kayyım uygulamalarında henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararırının olmadığını vurgulayarak "İlgili belediye başkanı bir buçuk yıldan beri hakkındaki bu dava, bu yargılama devam ediyorken de belediye başkanlığı yaptı. Siirt'te de herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemişti. Bugün ilk derece mahkemesinin verdiği karar bir kesin hüküm değildir. Dolayısıyla ilk derece mahkemesinin verdiği karardan on gün önce belediye başkanı hukuki statüsü neyse bugün de hukuki statüsü odur. Çünkü hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan herkes kanunlar önünde suçsuzdur" dedi. Kaya, artık mahkeme kararlarının kesinleşmesi dahi beklenmeden uygulamaların yapıldığını söyledi.

'HERKESE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca muhalefetin artık yan yana olacağına işaret ederek, "Ortak birleştirenin en küçüğüne bile birlikte sahip çıkacağız. Çünkü baskı gören, sindirilen, korkutulan, hakları elinden alınmak istenen, iradesine ipotek konulan, barış hakkına, huzur hakkına, değer verilmeyen her kesimden yurttaşımız da bunu istiyor, bunu bekliyor. En küçük ortak faydada bile buluşabiliyorsak buluşalım. Artık yeter diyor. Biz burada o artık yeter sözünü her alanda sahiplendiğimizi bu sözü birlikte yükseltmek için zamanın geldiğini söylemek üzere de bir aradayız aynı zamanda" dedi.

Kaynak: ANKA