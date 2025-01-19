Hiç Gitmediği İlde Trafik Cezası Aldı, Yargıya Başvurdu... Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

Çorum'da yaşayan Meral Balcı adlı vatandaş, hiç gitmediğini söylediği Samsun'un Havza ilçesinde otomobiline ceza kesildiğini öğrendi. Balcı, kendisin de aracının da Çorum'da olduğunu belirterek mahkemeye başvurdu, ceza iptal edildi.

Hiç Gitmediği İlde Trafik Cezası Aldı, Yargıya Başvurdu... Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

Trafik cezalarında olabilecek hatalı uygulamalar adına mahkemeden emsal niteliğinde bir karar geldi. Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Meral Balcı'ya, evine gelen ihbarname ile üzerine kayıtlı otomobiline 15 Ocak 2024'te Samsun'un Havza ilçesinde "Trafik kurallarına uymamak" ve "Trafiği düzenlemekle görevli kişilerin uyarılarına uymamak" suçlarından 2 bin 190 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Kendisinin ve aracının o tarihte İskilip ilçe merkezinde olduğunu söyleyen Balcı, eşi Şaban Balcı ile İskilip Sulh Ceza Hakimliğine verdiği dilekçeyle cezaya itiraz etti. Balcı, mahkemeye verdiği dilekçede, Havza'ya hiç gitmediğini, otomobilini de belirtilen tarihlerde kimseye kullandırmadığını, teknik bir arıza nedeniyle kendisine cezai işlem uygulanmış olabileceğini belirterek, cezanın iptal edilmesini istedi.

Hiç Gitmediği İlde Trafik Cezası Aldı, Yargıya Başvurdu... Mahkemeden Dikkat Çeken Karar - Resim : 1

SAMSUN'DA OLDUĞU İSPATLANAMADI

Havza Sulh Ceza Hakimliğine iletilen dilekçe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünden 19 AAZ 489 plakalı aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ile cezanın kesildiği tarihte ilçede olduğunu ispatlamasını istedi.

Hiç Gitmediği İlde Trafik Cezası Aldı, Yargıya Başvurdu... Mahkemeden Dikkat Çeken Karar - Resim : 2

Havza Emniyet Müdürlüğünden Havza Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen yazıda ise aracın Havza'ya giriş yaptığına dair PTS kaydının bulunmadığı, ceza işleminin uygulandığı tarihte orada olduğunun ispatlanamadığı bildirildi. Bunun üzerine Havza Sulh Ceza Mahkemesi, 2 bin 190 lira para cezasının iptal edilmesine karar verdi.

Konya'da Kaçak Avcılara Ceza YağdırdılarKonya'da Kaçak Avcılara Ceza YağdırdılarGüncel
Beyoğlu'nda 'Ölüm İçkisi'ne Kıskaç! Ceza YağdıBeyoğlu'nda 'Ölüm İçkisi'ne Kıskaç! Ceza YağdıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Çorum Mahkeme
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Suriyeli Askerlerden Türkiye’deki Göçmenlere Çağrı: Dönün Gelin Burası Vatanımız Suriyeli Askerlerden Türkiye’deki Göçmenlere Çağrı
Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz Emeklilerin Kolaylıkla Ev Kiralayabildiği İller! Kiralar Daha Ucuz
CHP’nin Masasındaki Son Anketten Çarpıcı Sonuç, ‘Turpun Büyüğü Sandıkta’ CHP’nin Masasındaki Son Anketten Çarpıcı Sonuç
ÇOK OKUNANLAR
250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı 250 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Sil Baştan: İşte Banka Banka Geri Ödeme Planı
İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak İslam Memiş'ten Son 24 Saat Uyarısı: Altın Sahipleri Pazartesi Günü Hop Oturup Hop Kalkacak
Sabancı Ailesi'ndeki Çocuk Krizinde Skandal Gelişme! Hacı Sabancı'ya DNA Şoku: Gerçek Ortaya Çıktı Sabancı Ailesi'ne DNA Şoku
Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar
İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar! Karar Resmen Alındı İnan Kıraç'ın Kızı İpek Kıraç'ı Sarsan Karar