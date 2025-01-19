Hiç Gitmediği İlde Trafik Cezası Aldı, Yargıya Başvurdu... Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

Trafik cezalarında olabilecek hatalı uygulamalar adına mahkemeden emsal niteliğinde bir karar geldi. Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Meral Balcı'ya, evine gelen ihbarname ile üzerine kayıtlı otomobiline 15 Ocak 2024'te Samsun'un Havza ilçesinde "Trafik kurallarına uymamak" ve "Trafiği düzenlemekle görevli kişilerin uyarılarına uymamak" suçlarından 2 bin 190 lira para cezası kesildiği bildirildi.

Kendisinin ve aracının o tarihte İskilip ilçe merkezinde olduğunu söyleyen Balcı, eşi Şaban Balcı ile İskilip Sulh Ceza Hakimliğine verdiği dilekçeyle cezaya itiraz etti. Balcı, mahkemeye verdiği dilekçede, Havza'ya hiç gitmediğini, otomobilini de belirtilen tarihlerde kimseye kullandırmadığını, teknik bir arıza nedeniyle kendisine cezai işlem uygulanmış olabileceğini belirterek, cezanın iptal edilmesini istedi.

SAMSUN'DA OLDUĞU İSPATLANAMADI

Havza Sulh Ceza Hakimliğine iletilen dilekçe üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mahkeme, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünden 19 AAZ 489 plakalı aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ile cezanın kesildiği tarihte ilçede olduğunu ispatlamasını istedi.

Havza Emniyet Müdürlüğünden Havza Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen yazıda ise aracın Havza'ya giriş yaptığına dair PTS kaydının bulunmadığı, ceza işleminin uygulandığı tarihte orada olduğunun ispatlanamadığı bildirildi. Bunun üzerine Havza Sulh Ceza Mahkemesi, 2 bin 190 lira para cezasının iptal edilmesine karar verdi.

Kaynak: AA