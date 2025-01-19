Suriyeli Askerlerden Türkiye’deki Göçmenlere Çağrı: Dönün Gelin Burası Vatanımız

Suriye’de yaşanan son gelişmelerle birlikte Esad rejiminin sona ermesinin ardından yeni yönetimin komutanları, göçmenlere seslendi. Komutanlar, göçmenlere "Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün" çağrısı yaptı.

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Suriye'de Esad rejiminin sona ermesi, Esad’ın Rusya’ya sığınmasının ardından Suriye'nin başkenti Şam'da yeni yönetim kontrolü eline almıştı. Yeni yönetimin askerleri, Türkiye'de yaşayan hemşerilerini Şam’a davet etti.

ASKERLERDEN “SURİYE’YE GERİ DÖNÜN” ÇAĞRISI

Kentin güvenliği için nöbet tutmaya başlayan askerler, Türk halkına da teşekkür etti. Askerler, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlere “Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün” diyerek seslendi.

Suriyeli Askerlerden Türkiye’deki Göçmenlere Çağrı: Dönün Gelin Burası Vatanımız - Resim : 1

“DÖNÜN GELİN BURASI BİZİM VATANIMIZ”

Muhammed Hüseyin Hasattuf isimli asker, şunları söyledi: Savaş elhamdülillah bitti ve biz ülkemize yeniden geldik. Türkiye'de bize yardım etti. Türkiye'nin yeri her zaman başımızın üstünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Memleketimiz yeniden bizim oldu, ülkemize dönün. Türkiye bizi misafir etti ve ev verdi, Allah razı olsun. Dönün gelin burası bizim vatanımız.

Suriyeli Askerlerden Türkiye’deki Göçmenlere Çağrı: Dönün Gelin Burası Vatanımız - Resim : 2

“TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜRLER”

Ahmed Al Zahri isimli asker ise “Allah'ın izniyle 5 yıldır hazırlanıp eğitim aldık. Çok şükür Allah bize bu yolu açtı ve buralara geldik. Türkiye Cumhuriyeti'ne yanımızda durdukları için teşekkür ediyoruz. Suriye'de şehit edilen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Suriye Beşar Esad
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