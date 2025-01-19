Konya'da Kaçak Avcılara Ceza Yağdırdılar
Konya’nın Ereğli ilçesinde Akgöl Tabiatı Koruma Alanı'nda iki kişinin kaçak avlandığı tespit edildi. Yakalanan iki isme 134 bin 916 lira para cezası kesildi.
Ereğli ilçesinde Akgöl Tabiatı Koruma Alanı'nda sazlıklar içerisinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.
Yapılan çalışmalar neticesinde koruma altında bulunan 3 adet angit kazını canlı muhre olarak kullanan, yasal olmayacak şekilde güme hazırlayıp avlanan 2 şahıs yakalandı.
İki şahıs hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 134 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA