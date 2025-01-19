CHP’nin Masasındaki Son Anketten Çarpıcı Sonuç, ‘Turpun Büyüğü Sandıkta’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yöneylem Araştırma’nın yaptığı 'Ocak 2025' anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Günaydın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndermede bulunduğu ‘Turpun büyüğü sandıkta’ mesajı dikkat çekti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP’nin Masasındaki Son Anketten Çarpıcı Sonuç, ‘Turpun Büyüğü Sandıkta’

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri ve CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması sonrası siyaset arenasında yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, Yöneylem Araştırma2dan dikkat çeken bir anket geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın sosyal medya hesabından anket sonuçlarını paylaşarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günaydın'ın paylaştığı anket sonuçlarına göre, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde kalıyor.

CHP’nin Masasındaki Son Anketten Çarpıcı Sonuç, ‘Turpun Büyüğü Sandıkta’ - Resim : 1

FARK AÇILDI

Ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyenlerin oranı yüzde 37,1’de olurken, muhalefet adayını destekleyenlerin oranı yüzde 47,5 olarak ölçüldü. Yüzde 9,4’lük bir kesim kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 6,1 ise oy kullanmayacağını belirtti.

'TURPUN BÜYÜĞÜ SANDIKTA' MESAJI

Anket sonuçlarına dikkat çeken Gökhan Günaydın, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde. Bu ülkeye bugün yaşatılanların tek nedeni bu aşağıdaki tablo" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerle, Erdoğan’ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanması sonrası yaptığı "Turpun büyüğü heybede" açıklamasına da göndermede bulundu.

'TURPLARIN BÜYÜĞÜ HEYBEDE' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Konya 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasına ilişkin “Sayın Özel, siz dahil kimsenin kanunları çiğneme hakkı yok. Sağa sola sataşmaktan artık vazgeçin, biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Sayın Özel, başka yerlerde harami arayacağına yanındaki, yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadı. Yapılan hırsızlık ve arsızlıklar dün gibi aşikâr olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor ki daha turpların büyükleri heybede” açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı’nın ‘turpların büyükleri heybede’ ifadeleri kafaları karıştırmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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