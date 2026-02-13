Hayvan Katili Doktora Ödül Gibi Ceza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi'nde, sahiplendiği köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan doktor Muhammet Mustafa Duman davası yeniden görüldü. Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'ndeki evinde cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürdüğü gerekçesiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mahkeme sanık hakkında, 'birden fazla ev hayvanını kasten öldürmek' suçundan 5 yıl 2 ay, hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak suçundan da 4 yıl 7 ay hapis cezası vermişti.

KAPALI DURUŞMA

Karar ardından istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini hızla tamamlayarak, dosyada kanuna aykırı eksiklikler saptandığını ve bu gerekçeyle söz konusu aykırılıkların yeniden yargılama yapılarak giderilmesine karar verdi. Daire, 'genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak kıldığı hal' gerekçesiyle de duruşmanın kapalı yapılmasına hükmetti.

Duman hakkında 'köpeklere karşı tecavüz' hükmünü kaldıran Daire, ‘köpekleri öldürmek’ ve ‘müstehcenlik’ suçundan toplam 4 yıl 4 ay ceza verilmesine hükmetti. Duman hakkında 'hayvanlara karşı cinsel saldırıda bulunmak' suçundan verilen ceza ise bozuldu.

Kaynak: ANKA