Bursa'da Bir Öğretmen Ayrıldığı Erkek Tarafından Silahla Vuruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İddiaya göre, G.G., öğretmen olan eski kız arkadaşı Gizem G. ile 19 Mayıs Mahallesi Barış Sokak'taki bir özel okulun otoparkında karşılaştı.

G.G., daha sonra tabancayla Gizem G'ye ateş açtı. Belinden bir kurşunla yaralanan Gizem G. çağrılan ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan G.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA