Bursa'da Bir Öğretmen Ayrıldığı Erkek Tarafından Silahla Vuruldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Gizem G. isimli öğretmen, ayrıldığı G.G. isimli erkek tarafından silahla vurularak yaralandı. Kaçan saldırgan her yerde aranıyor.

İddiaya göre, G.G., öğretmen olan eski kız arkadaşı Gizem G. ile 19 Mayıs Mahallesi Barış Sokak'taki bir özel okulun otoparkında karşılaştı.

G.G., daha sonra tabancayla Gizem G'ye ateş açtı. Belinden bir kurşunla yaralanan Gizem G. çağrılan ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, kaçan G.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Bursa Kadına Şiddet
