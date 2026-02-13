İstanbul'da Cuma Akşamı Çilesi: Trafik Yine Felç

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi.

Kentte akşam saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde her iki istikamette trafik yoğunluğu gözleniyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Yenibosna, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu etkili oluyor. Avcılar ile Esenler arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda trafik ağır ilerliyor.

ANADOLU YAKASI

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Göztepe ile Maltepe arasında her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşanıyor. Pendik ve Tuzla arasında ise bazı bölgelerde yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan yoğunluk Ataşehir'e kadar devam ediyor. Ankara istikametinde ise Ataşehir bölgesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 89'a, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e kadar ulaştı.

