Olası İstanbul Depremine İlişkin Çarpıcı Değerlendirme: 'Asıl Belirleyici Olan...'
Prof. Dr. Bektaş, olası İstanbul depreminde asıl belirleyici unsurun büyüklük değil sarsıntı süresi olduğunu vurgulayarak, fayın parça parça kırılması halinde büyük yıkım senaryosunun zayıflayabileceğini söyledi.
Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul depremine ilişkin tartışmalara yeni bir bakış açısı getirdi. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Bektaş, depremin şiddetinden çok süresinin yıkımı belirlediğine dikkat çekti.
Bektaş’a göre ana fay hattı tek parça halinde değil de bölünerek kırılırsa sarsıntı süresi kısalabilir. Bu durumda özellikle yeni binaların ayakta kalma ihtimali artıyor.
"Bizi korkutan büyük yıkım senaryosu, sarsıntı süresi kısaldıkça zayıflıyor" diyen Bektaş, 2018 sonrası yapılan yapıların daha sağlam mühendislik standartlarına sahip olduğuna da vurgu yaptı.
