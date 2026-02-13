Boğaziçi'nde Karanfillerle Karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına gelişinde öğrenciler tarafından karanfillerle karşılandı. Bu sırada bir öğrenci Erdoğan'a, "Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık" dedi. Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi'nde Karanfillerle Karşılandı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Belki Linçleneceğiz' Diyen Öğrenciye Dikkat Çeken Cevap - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere üniversitenin Güney Kampüsü'ne gitti.

Burada kalabalık öğrenci grubu tarafından karşılanan Erdoğan'a bazı öğrenciler "Gençlik seninle gurur duyuyor" sloganıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrencilerden bazıları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracının üzerine karanfil bıraktı.

Aracından inerek bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından Erdoğan, öğrenciler ve protokol üyeleri ile birlikte programın gerçekleştirildiği salona doğru yürüdü.

Bu sırada bir öğrenci Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada. Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.

