Memurlara Çifte İkramiye Hamlesi: Yasa Teklifi Meclis’e Sunuldu

Memurlara yılda iki kez asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini öngören yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklif, haziran ve aralık aylarında ödeme yapılmasını düzenliyor.

Memurlara yönelik dikkat çeken bir düzenleme teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşındı. TBMM’ye sunulan yasa teklifinde, kamu görevlilerine yılda iki kez net asgari ücret tutarında “tatil ikramiyesi” ödenmesi öngörüldü. Teklifin kabul edilmesi halinde memurların haziran ve aralık aylarında ek ödeme alması planlanırken, düzenlemenin bütçe etkisi ve uygulama esasları Komisyon sürecinde ele alınacak.

"ARTAN YAŞAM MALİYETLERİ"

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Devlet memurları, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla fedakârca görev yapmakta; ancak artan yaşam maliyetleri, enflasyon ve sosyal giderler karşısında dinlenme, tatil ve sosyal yaşama katılım imkânları her geçen gün azalmaktadır. Anayasanın 50'nci maddesi kapsamında dinlenme hakkı çalışanların temel hakları arasında yer almakta olup, bu hakkın fiilen kullanılabilmesi için ekonomik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Devlet memurlarına yılda iki kez, her biri asgari ücret tutarında tatil ikramiyesi verilmesi; memurların sosyal refahını artıracak, çalışma motivasyonunu güçlendirecek ve kamu hizmetlerinin etkinliğine olumlu katkı sağlayacaktır. Ancak bu yönde yapılacak bir düzenlemenin bütçeye etkisi, kapsamı, ödeme dönemleri ve uygulama esaslarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.”

"ASGARİ ÜCRET TUTARINDA"

Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik öngören teklifte şu ifadeler yer aldı:

“Bu kanunun 4 üncü maddesinin (A) ve (B) fıkraları kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerine her yıl haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki defa tatil ikramiyesi ödenir. Her bir tatil ikramiyesi tutarı ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarındadır. Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler; damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz, haczedilemez ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca prime esas kazanca dahil edilmez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut tarafından sunulan teklif Komisyon’a sevk edildi.

