Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi
Türkiye’den üç şehrin yer aldığı “Dünyanın En Zeki Şehirleri 2025” listesi açıklandı. Dijital altyapı, eğitim seviyesi ve inovasyon gücü gibi kriterlerle yapılan değerlendirmede Türk kentleri dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel ölçekte şehirlerin bilgi kapasitesi ve teknoloji uyumunu mercek altına alan “Dünyanın En Zeki Şehirleri 2025” araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışmada kentler yalnızca bireysel IQ ortalamalarıyla değil; dijital altyapı, eğitim düzeyi, inovasyon gücü, kriz yönetimi becerisi ve yaşam kalitesi gibi çok boyutlu kriterlerle değerlendirildi.
Araştırmaya göre yüksek teknolojiyi günlük yaşama entegre edebilen, veri odaklı yönetim modelleri geliştiren ve sürdürülebilirlik yatırımlarına ağırlık veren şehirler üst sıralarda yer aldı. Akıllı ulaşım çözümleri ve dijital kamu hizmetleri de sıralamayı etkileyen temel başlıklar arasında gösterildi.
ZİRVEDE AVRUPA VE ASYA DAMGASI
Listenin ilk sırasında İsviçre’nin öne çıkan finans ve inovasyon merkezlerinden Zürih yer aldı. Akademik gücü, sürdürülebilir şehircilik uygulamaları ve dijital kamu hizmetleri kenti zirveye taşıyan unsurlar olarak sıralandı. Singapur ikinci, Seul ise üçüncü sıraya yerleşerek Asya’nın teknoloji ve inovasyon odaklı yükselişini bir kez daha ortaya koydu.
TÜRKİYE’DEN ÜÇ ŞEHİR İLK 30’DA
2025 verilerine dayanan raporda Türkiye’den üç şehrin ilk 30’a girmesi dikkat çekti. Eğitim altyapısı, genç nüfus yoğunluğu ve dijitalleşme adımları Türk kentlerinin sıralamadaki yerini belirleyen faktörler arasında yer aldı.
Eskişehir 15. sırada
Üniversite odaklı yapısı, kültürel canlılığı ve kentsel gelişim projeleriyle öne çıkan Eskişehir, birçok dünya metropolünü geride bırakarak listenin orta sıralarında kendine yer buldu.
Ankara 19. sırada
Başkent Ankara, akademik kurumları, kamu yönetimindeki kurumsal kapasitesi ve kriz dönemlerindeki yönetim refleksiyle değerlendirmede üst basamaklarda gösterildi.
İstanbul 24. sırada
Girişimcilik ekosistemi, dijital dönüşüm hızı ve dinamik ekonomik yapısıyla İstanbul da dünyanın en zeki şehirleri arasında yer alarak listeye girmeyi başardı.
İŞTE DÜNYANIN EN ZEKİ 30 ŞEHRİ
Zürih – İsviçre
Singapur
Seul – Güney Kore
Oslo – Norveç
Canberra – Avustralya
Cenevre – İsviçre
Londra – İngiltere
Kopenhag – Danimarka
Abu Dabi – BAE
Helsinki – Finlandiya
Taipei – Tayvan
Amsterdam – Hollanda
Münih – Almanya
New York – ABD
Eskişehir – Türkiye
Stockholm – İsveç
Hong Kong
Berlin – Almanya
Ankara – Türkiye
Tokyo – Japonya
Tel Aviv – İsrail
Paris – Fransa
Toronto – Kanada
İstanbul – Türkiye
Boston – ABD
Barselona – İspanya
Sidney – Avustralya
Şanghay – Çin
Viyana – Avusturya
Dubai – BAE