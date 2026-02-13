Dünyanın En Zeki Şehirleri Belli Oldu! Türkiye'den Sadece 3 İl Listeye Girebildi

Küresel ölçekte şehirlerin bilgi kapasitesi ve teknoloji uyumunu mercek altına alan “Dünyanın En Zeki Şehirleri 2025” araştırmasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışmada kentler yalnızca bireysel IQ ortalamalarıyla değil; dijital altyapı, eğitim düzeyi, inovasyon gücü, kriz yönetimi becerisi ve yaşam kalitesi gibi çok boyutlu kriterlerle değerlendirildi.

Araştırmaya göre yüksek teknolojiyi günlük yaşama entegre edebilen, veri odaklı yönetim modelleri geliştiren ve sürdürülebilirlik yatırımlarına ağırlık veren şehirler üst sıralarda yer aldı. Akıllı ulaşım çözümleri ve dijital kamu hizmetleri de sıralamayı etkileyen temel başlıklar arasında gösterildi.