‘Onlyfans' Platformuna Operasyon, Gözaltılar Var: Mal Varlıklarına El Konuldu

İstanbul’da, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişime engellenen OnlyFans platfornuna IP adresi değişikliği ile farklı ülkeler üzerinden erişim sağlayıp müstehcen içerik paylaşanlara operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023 tarihinde mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platformuna, IP adresi değişikliği yapılarak erişim sağlandığı belirlendi. Çalışmalarda, şüphelilerin herkese açık sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yaparak takipçilerini ücret karşılığında özel içeriklere yönlendirdiği, etkileşimi artırmak amacıyla görsel ve videolarla platforma girişleri teşvik ettiği tespit edildi.

Ayrıca içeriklere yalnızca platform üzerinden değil, anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmasının özendirildiği öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, 2 şirkete, 10 taşınmaza ve 14 araca el konuldu. (DHA)

