Görele’deki Taciz Skandalında Bakanlık Devrede: Davaya Müdahil Oluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun’un Görele ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğa yönelik cinsel taciz iddialarına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Bakanlık, olayın adli makamlara yansıdığı ilk andan itibaren sürecin titizlikle takip edildiğini ve mağdur çocuk ile ailesine yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Giresun Görele’de 16 yaşındaki bir çocuğun Belediye Başkanı tarafından cinsel tacize uğradığına dair basında yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, söz konusu olay adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren süreci büyük bir titizlikle takip etmekteyiz. Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki 'sıfır tolerans' ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında, sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen bir mesaj nedeniyle yapılan başvuru sonrası Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılan Dede, çıkarıldığı mahkemece başlangıçta adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcılığın karara itiraz etmesi üzerine dosya yeniden ele alındı. Tekrar ifadeye çağrılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde tanımlanan "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerin tamamlanmasının ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

