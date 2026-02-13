Fed Beklentileri Değişti, Altın Fren Yaptı

ABD’de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi, Fed’in faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği öngörülerini güçlendirdi. Artan dolar talebi altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken, piyasada geri çekilme görüldü. Yatırımcılar, küresel veriler ve Fed sinyallerine odaklandı.

Fed Beklentileri Değişti, Altın Fren Yaptı
ABD’de beklenenden güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin ötelenmesine yol açtı.

Bu gelişmeyle birlikte dolar talebi güç kazanırken, altın fiyatlarında geri çekilme dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın piyasasında rakamlar ne söylüyor? İşte 13 Şubat 2026 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları:

Gram Altın
Alış: 7.004,5000
Satış: 7.005,4700

Altın (Ons/Dolar)
Alış: 4.921,01
Satış: 4.923,37

Çeyrek Altın
Alış: 11.209,0600
Satış: 11.456,5500

Cumhuriyet Altını
Alış: 44.837,0400
Satış: 45.684,3400

Tam Altın
Alış: 46.924,00
Satış: 47.434,00

Yarım Altın
Alış: 22.326,94
Satış: 22.890,73

Ziynet Altını
Alış: 44.793,87
Satış: 45.641,46

Ata Altın
Alış: 48.390,88
Satış: 49.634,60

14 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 3.952,70
Satış: 5.230,50

22 Ayar Bilezik (Gram)
Alış: 6.567,38
Satış: 6.893,81

