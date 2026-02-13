İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler…

İBB Meclisi, Ramazan öncesinde fiyat düzenlemesine gitti. Belediyeye ait düğün ve davet salonlarında kırmızı etli iftar menüsünün bedeli 700 TL olarak belirlenirken, beyaz etli menü ücretinde de artış yapıldı.

Son Güncelleme:
İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, belediyeye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menülerinin fiyatlarında artışa gitme kararı aldı.

Şubat ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın yönetiminde Saraçhane’de gerçekleştirildi. Oturumda “2026 Yılı Ücret Tarifesi”ne ilişkin madde ele alındı.

Teklif kapsamında, kırmızı et içeren iftar menüsünün fiyatının 550 TL’den yüzde 27,27 artışla 700 TL’ye, beyaz etli menünün 400 TL’den yüzde 25 zamla 500 TL’ye yükseltilmesi öngörüldü. İftariyelik tabağının ise 105 TL’den yüzde 10 artışla 115 TL olması talep edildi.

Yapılan oylama sonucunda düzenleme meclis üyelerince kabul edildi. Yeni fiyat tarifesinin, gerekli imzaların atılmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

İstanbul'da Toplu Taşımaya Zam: İşte Yeni Tarife...İstanbul'da Toplu Taşımaya Zam: İşte Yeni Tarife...Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
İBB İftar
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Ev Sahipleri Dikkat: İlan Kuralları Değişiyor! 15 Şubat’ta Başlayacak İlan Kuralları Değişiyor! 15 Şubat’ta Başlayacak
Borsa İstanbul'da Yeni Rekor Borsa İstanbul'da Yeni Rekor
ÇOK OKUNANLAR
İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler… İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam, İşte Yeni Ücretler…
Epsteın Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası Epsteın Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası
Zeydan Karalar İçin Yeni Karar Zeydan Karalar İçin Yeni Karar
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
İstanbul’daki Soruşturmalar Ne Olacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Flaş Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Flaş Açıklama