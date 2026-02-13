İBB’nin İftar Menü Fiyatlarına Zam: İşte Yeni Ücretler…
İBB Meclisi, Ramazan öncesinde fiyat düzenlemesine gitti. Belediyeye ait düğün ve davet salonlarında kırmızı etli iftar menüsünün bedeli 700 TL olarak belirlenirken, beyaz etli menü ücretinde de artış yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, belediyeye ait düğün ve davet salonlarında sunulan iftar menülerinin fiyatlarında artışa gitme kararı aldı.
Şubat ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ’ın yönetiminde Saraçhane’de gerçekleştirildi. Oturumda “2026 Yılı Ücret Tarifesi”ne ilişkin madde ele alındı.
Teklif kapsamında, kırmızı et içeren iftar menüsünün fiyatının 550 TL’den yüzde 27,27 artışla 700 TL’ye, beyaz etli menünün 400 TL’den yüzde 25 zamla 500 TL’ye yükseltilmesi öngörüldü. İftariyelik tabağının ise 105 TL’den yüzde 10 artışla 115 TL olması talep edildi.
Yapılan oylama sonucunda düzenleme meclis üyelerince kabul edildi. Yeni fiyat tarifesinin, gerekli imzaların atılmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.
Kaynak: AA