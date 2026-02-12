Suriye'den Çarpıcı Karar: O İlimizde Konsolosluk Açacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep’te konsolosluk açılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü açıkladı. Yazılı değerlendirmesinde 2026’nın, Suriye’nin yeni dış temsilciliklerinin ve küresel kurumsal yapılanmasının güçlendirileceği bir dönem olacağını belirtti.

GAZİANTEP VE CİDDE İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Bakanlık olarak diplomatik misyonların daha etkin hale getirilmesini hedefleyen kapsamlı bir plan uyguladıklarını belirten Şeybani, bu çerçevede idari reformlara, kurumsal değerlendirmelere ve nitelikli personel istihdamına öncelik verildiğini ifade etti. Şeybani, Gaziantep’in yanı sıra Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde de konsolosluk açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Şeybani ayrıca, yurt dışında yaşayan Suriyelilere sunulan hizmetlerin ve vatandaşların itibarının korunmasının ulusal egemenliğin ayrılmaz bir unsuru olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA