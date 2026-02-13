Epsteın Bağlantısı Sarayı Karıştırdı: Kraliyet’te ‘Sus Payı’ İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İngiltere merkezli The Sun gazetesinin haberinde öne sürülen iddialara göre, eski Kraliçe ve Kraliyet Ailesi mensupları, ABD’de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik bir fuhuş ağı kurduğu suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’ın mağduru Virginia Giuffre’ye yapılacak sus payı ödemesine birlikte katkı sağladı.

Giuffre ile reşit olmadığı dönemde birlikte olduğu iddia edilen Kraliçe’nin ortanca oğlu Andrew Mountbatten-Windsor’un, hakkında olası şikayetleri engellemek amacıyla 2022 yılında Giuffre’ye sus payı vermeyi planladığı ileri sürüldü.

Haberde, Mountbatten-Windsor’un Giuffre’ye ödenmesi kararlaştırılan 12 milyon sterlin için aile içinden borç aldığı belirtildi.

7 MİLYON STERLİNLİK BÖLÜM KRALİÇE’DEN

İddiaya göre sus payının 7 milyon sterlini Kraliçe II. Elizabeth tarafından, 3 milyon sterlini Kraliçe’nin vefat eden eşi Prens Philip’e ait mülklerden, 1,5 milyon sterlini ise o dönem Galler Prensi olan Kral 3. Charles’tan sağlandı.

Saray çevrelerinden aktarılan bilgilere göre, yaklaşık dört yıl önce temin edilen borcun henüz kapatılmadığı, Mountbatten-Windsor’un İsviçre’de sahip olduğu şale tarzı dağ evini satarak borcu ödemeye çalıştığı ancak satıştan elde edilen gelirin yeterli olmadığı öne sürüldü.

'YALANLARI SATIN ALDILAR'

Buckingham Sarayı’ndan ismi açıklanmayan bir kaynak gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Andrew, Epstein'le ilişkisinin boyutuna dair kendi ailesine yalan söyledi. Andrew'ü suçlayan Giuffre'ye verilecek parayı ödediler. Yalanları satın aldılar ve problemden kurtulması için yardım ettiler. Andrew'ün içinde olduğu skandal nedeniyle kalbi kırık olan Kraliçe, oğlunu çok sevdiği için onun Kraliyet Ailesi'nden uzaklaştırılmasıyla yüzleşmek istemedi" ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, Prens Philip’ten gelen paraya ilişkin olarak "Edinburgh Dükü, biriktirdiği paranın sus payı olarak ödeneceğini tahmin edemezdi" dedi.

TÜM UNVANLARINI KAYBETMİŞTİ

Mountbatten-Windsor’un Epstein ile yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığı belgelerinde de yer almış; Epstein’ın mağdurlarından Virginia Giuffre, 17 yaşındayken o dönem prens olan Andrew ile birlikte olmaya zorlandığını iddia etmişti.

Söz konusu suçlamaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi’ni yıpratmamak gerekçesiyle York Dükü unvanı da dahil olmak üzere tüm kraliyet unvanlarından çekilmişti. Ancak geçen yılın sonlarına doğru artan kamuoyu baskısı ve yayımlanan yeni belgelerin ardından Kral Charles tarafından "Prens" unvanının da geri alındığı belirtilmişti.

Mountbatten-Windsor’un 2003 yılından bu yana ikamet ettiği Royal Lodge için sembolik sayılabilecek bir yıllık kira ödediği ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline elde ettiği yönündeki bilgiler de bu süreçte kamuoyuna yansımıştı.

Royal Lodge’un kiralanması, kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor’un harcamalarının vergi mükellefleri tarafından karşılandığı eleştirileri nedeniyle parlamentoda da tartışma konusu olmuştu.

Yoğunlaşan tepkiler sonrasında Windsor Kalesi’ndeki konutunu boşaltan Mountbatten-Windsor’un, Kral Charles’ın özel mülkü olan Sandringham arazisindeki bir çiftlik evine taşındığı aktarılmıştı.

Öte yandan, eski eşi Sarah Ferguson’un da Epstein ile bağlantılarının gündeme gelmesi üzerine, onursal başkanlığını yürüttüğü çeşitli vakıfların Ferguson ile yollarını ayırdığı bildirilmişti.

Ferguson’un adını taşıyan Sarah Vakfı’nın ise faaliyetlerine son verdiği kaydedilmişti.

Virginia Giuffre’nin 2025 yılında yaşamına son verdiği belirtilmişti.

