İran Lideri Hamaney’den ‘Ulusal Birlik’ Çağrısı
İran lideri Ali Hamaney, devrim kutlamalarına yoğun halk katılımına dair görüntülü bir tebrik mesajı yayımladı. Katılımı “büyük bir iş” olarak nitelendiren Hamaney, bunun ülkenin gücünü artırdığını savundu. Hamaney ayrıca ulusal bağların korunması ve birliğin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün gerçekleştirilen devrim yıldönümü etkinliklerine gösterilen yüksek katılımın ardından yayımladığı tebrik mesajında, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve halka "ulusal birliğin korunması" yönünde çağrı yaptı.
Hamaney, kutlamalara yönelik geniş katılımı değerlendirdiği görüntülü mesajını devlet televizyonu aracılığıyla paylaştı.
Mesajında, halkın sergilediği ilgiyi överek bunun "büyük bir iş" olduğunu belirten Hamaney, "İran'ı gururlandırdınız, gücünü artırdınız ve İran halkını söz ve planlarıyla teslim olmaya zorlayan düşmanlar hayal kırıklığına uğradı" dedi.
Ülke çapında düzenlenen kutlama ve yürüyüşlere katılan vatandaşlara teşekkür eden Hamaney, "Hepimiz bu çok değerli ve kıymetli ulusal bağımızı ve birliğimizi korumaya çalışalım" sözleriyle birlik mesajını yineledi.
Kaynak: AA