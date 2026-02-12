İran Lideri Hamaney’den ‘Ulusal Birlik’ Çağrısı

İran lideri Ali Hamaney, devrim kutlamalarına yoğun halk katılımına dair görüntülü bir tebrik mesajı yayımladı. Katılımı “büyük bir iş” olarak nitelendiren Hamaney, bunun ülkenin gücünü artırdığını savundu. Hamaney ayrıca ulusal bağların korunması ve birliğin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:
İran Lideri Hamaney’den ‘Ulusal Birlik’ Çağrısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dün gerçekleştirilen devrim yıldönümü etkinliklerine gösterilen yüksek katılımın ardından yayımladığı tebrik mesajında, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı ve halka "ulusal birliğin korunması" yönünde çağrı yaptı.

Hamaney, kutlamalara yönelik geniş katılımı değerlendirdiği görüntülü mesajını devlet televizyonu aracılığıyla paylaştı.

Mesajında, halkın sergilediği ilgiyi överek bunun "büyük bir iş" olduğunu belirten Hamaney, "İran'ı gururlandırdınız, gücünü artırdınız ve İran halkını söz ve planlarıyla teslim olmaya zorlayan düşmanlar hayal kırıklığına uğradı" dedi.

Ülke çapında düzenlenen kutlama ve yürüyüşlere katılan vatandaşlara teşekkür eden Hamaney, "Hepimiz bu çok değerli ve kıymetli ulusal bağımızı ve birliğimizi korumaya çalışalım" sözleriyle birlik mesajını yineledi.

İran’da Protestolar Büyüyor! Hamaney’den Trump’a Sert Sözlerİran’da Protestolar Büyüyor! Hamaney’den Trump’a Sert SözlerDünya
Hamaney’den ‘Trump’a Mektup’ İddialarına YanıtHamaney’den ‘Trump’a Mektup’ İddialarına YanıtDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran Hamaney
Son Güncelleme:
Trump-Netanyahu Görüşmesi Bitti: İran'a İlişkin Net Mesaj Trump-Netanyahu Görüşmesi Bitti
'Ateş Çemberi'nde 6.2'lik Deprem 'Ateş Çemberi'nde 6.2'lik Deprem
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Zeydan Karalar İçin Yeni Karar Zeydan Karalar İçin Yeni Karar
Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı: 'Gereken Cevabı Verdik, Evlerine Gönderdik' Osman Gökçek Meclis'teki Kavgayı tv100'de Anlattı
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak Araç Sahipleri Dikkat: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak
Yılın ilk Enflasyon Raporu! Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Bebek Otel'in Sahibi Muzaffer Yıldırım'ın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu