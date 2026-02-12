Zeydan Karalar İçin Yeni Karar

Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan ve hakkında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Bir üst mahkeme, tahliye kararını usule uygun bularak savcılığın itirazı hakkında ret kararı verdi.

Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan ve hakkında tahliye kararı verilen Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar geçtiğimiz günlerde Marmara Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zeydan Karalar ile birlikte 5 ismin tahliyesine yapılan itirazı inceledi.

İTİRAZA RET

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararının gerekçesini “yerinde bularak”, itirazın reddine karar verdi.

Tahliyesi kesinleşen diğer isimler Mehmet Ataş, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş.

