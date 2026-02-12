Yılın ilk Enflasyon Raporu! Merkez Bankası Başkanı Duyurdu: 2026 Yılı Enflasyon Tahmini Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2026-I Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.

TCMB Başkanı Karahan’ın acıkmalarından öne çıkanlar:

Fiyat istikrarının sağlanması doğrultusunda geçen yıl enflasyonda sağlanan gelişmeyi kıymetli buluyoruz.

Sıkı para politikamızın enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam etmek için önümüzdeki dönemde tüm para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğiz.

Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz.

Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

2024 son çeyreğine kıyasla daha yavaş bir patikada ilerliyoruz.

Enerji dışı emtia fiyatları ara dalgalanmalara rağmen yükseliş eğilimini korudu.

Fed'in 2026'da faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, zamanlaması ve indirim büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Sıkı para politikamızın sonucu olarak talep kompozisyonunda dengelenme devam ediyor.

Son çeyrekte sanayi üretimi yatay seyretti, Hizmet sektörü de 2. çeyrekte başlayan yatay seyrini son çeyrekte de sürdürdü.

Göstergeler 4. çeyrekte talebin biraz toparlanmakla birlikte ılımlı olduğunu gösteriyor.

Talep kompozisyonu dezenflasyonu destekliyor.

Kart harcamaları 2025 son çeyrekte bir miktar arttı.

Talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin biraz azalmakla birlikte devam ettiğini görüyoruz, desteğin 2026'da da sürmesini bekliyoruz.

Cari açığın 2026'da biraz artmakla birlikte ılımlı seyrini sürdürmesini bekliyoruz.

Ocak ayında enflasyonun üst banda yaklaştığı görüldü, bunda gıda fiyatlarının etkili olduğu görüldü, Şubat ayına da bir miktar sarkma olacak.

Kira tarafında öncü göstergeler, ana eğilimin aşağı eğilimli olduğunu gösteriyor.

Kira enflasyonunun bu yıl sonunda yüzde 30-36 aralığında olabileceği tahmin ediliyor.

Hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim enflasyonu etkili oldu.

Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu sürmesi için sıkı para politikası duruşumuzu sürdürüyoruz.

Hedeflerde zaman zaman güncellemeler yapabiliyoruz.

Döviz kuru kanalı etkisiyle zayıflamış enflasyon söz konusu.

TL mevduat payı yaklaşık yüzde 59 ile tarihsel ortalamasına yakın seyrediyor.

Altın ons fiyatı 2024 sonundan itibaren yüzde 97 artarken, EURUSD paritesi yüzde 15 arttı.

Son enflasyon raporu sonrasında artan yatırımcı ilgisiyle tüm tahvil vadelerinde faizlerde aşağı hareket görüldü, önümüzdeki dönemde de bunun devam etmesi bekleniyor.

Güçlü altın pozisyonumuz brüt rezervlere 24 milyar dolar, swap hariç rezervlere 16 milyar dolar katkı sağladı.

2025'de enflasyon ara hedefimizin 6,5 puan üzerinde gerçekleşti.

KKM'den çıkışta bir miktar döviz mevduat artışı öngörüyorduk, Döviz mevduatta görülen artış ağırlıklı olarak altın fiyat etkisinden kaynaklandı.

2026 yıllık ortalama petrol fiyatı tahmini 60,9 dolar.

2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor.

Enflasyon ara hedefimizi ise, 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik.

Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz.

2026 YIL SONU ENFLASON TAHMİNİ BELLİ OLDU

2026 yılı tahmin aralığının güncellenmesinde, belli başlı risklerin belirginleşmesi ve varsayım revizyonlarımızın yanı sıra, TÜFE hesaplama yönteminde yapılan değişiklikler kapsamında hizmet grubunun sepet içindeki payının artması da rol oynadı.

Dezenflasyon sürecinde, ara hedeflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceğimiz temkinli sıkı para politikası duruşumuz; talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecek.

Parasal aktarım mekanizmasını destekleyen makroihtiyati politikalar da, bu sürece katkı verecek.

Bu kapsamda, attığımız adımlar ve aldığımız önlemler ile yurt içi talebin dezenflasyonist seviyelerde seyretmesi, sürecin temel taşlarından olmaya devam edecek.

Beklentilerin iyileşme eğilimini sürdürmesi ve hizmet enflasyonundaki ataletin kırılarak düşüşün devamı, enflasyonun ana eğilimindeki gerilemeye önümüzdeki dönemde de destek verecek.

Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçevenin de bu sürece anlamlı bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz.

Sonuç olarak; para politikasındaki sıkı duruşumuzu, fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bu süreçte politika faizini, ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği parasal sıkılığı sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceğiz.

Bunu yaparken de her zamanki gibi, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulunduracağız.

Bir başka ifadeyle, politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, toplantı bazlı bir yaklaşımla, enflasyon görünümünü temel alarak ve ihtiyatlı bir şekilde belirlemeyi sürdüreceğiz.

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda ise, para politikası duruşumuzu sıkılaştırmaya hazırız.

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde.

Bu bağlamda, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

