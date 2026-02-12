Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiriyor: Fiyat Farkı Yüzde 500'e Dayandı! Yaptırmayan Trafiğe Çıkamayacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zorunlu trafik sigortasında bu ay geçerli olacak azami prim tutarları açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin (SBM) yayımladığı güncel tarifeye göre primlere yüzde 12,5 oranında artış yansıdı. Düzenleme, Türkiye genelinde yaklaşık 32 milyon araç sahibini doğrudan ilgilendiriyor.

RİSK BASAMAKLARI ARASINDAKİ MAKAS AÇILDI

Yeni tarifede risk basamaklarına göre prim farklarının belirginleştiği görüldü. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan yüksek riskli sürücüler için prim 51 bin 177 liraya kadar çıkarken, 8’inci basamakta bulunan düşük riskli sürücülerde tutar 8 bin 530 lira seviyesinde kaldı. Böylece en riskli ve en düşük riskli sürücü arasındaki fark yaklaşık yüzde 500’e ulaştı.

ANKARA VE İZMİR’DE GÜNCEL TABLO

Başkentte sıfırıncı basamak sürücüler için prim 49 bin 729 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamakta bu rakam 8 bin 288 lira oldu. İzmir’de ise yüksek risk grubunda prim 48 bin 281 liraya, en düşük risk grubunda 8 bin 47 liraya kadar geriledi. Üç büyük ilde de benzer şekilde risk durumuna bağlı ciddi fiyat farkları dikkat çekti.

SİGORTASIZ ARAÇLARA SIKI DENETİM

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor. Denetimlerde sigortasız olduğu tespit edilen araçlara idari para cezası uygulanırken, eksiklik giderilene kadar trafikten men işlemi yapılabiliyor. 2026 yılı itibarıyla ceza tutarı 1.246 lira olarak uygulanıyor.

TAKSİLERDE PRİMLER DAHA YÜKSEK

Ticari araç grubunda prim artışları daha çarpıcı seviyelere ulaştı. İstanbul’da ticari taksiler için sıfırıncı basamak primi 137 bin 510 lira olurken, 8’inci basamakta bu rakam 22 bin 918 lira oldu. Ankara ve İzmir’de de benzer şekilde yüksek ve düşük risk grupları arasında büyük fark oluştu.

OTOBÜSLERDE REKOR SEVİYELER

Yolcu taşımacılığı yapan büyük araçlarda primler daha da yükseldi. İstanbul’da 31 ve üzeri koltuğa sahip otobüslerde sıfırıncı basamak primi 337 bin 829 liraya çıkarken, 8’inci basamakta prim 56 bin 305 lira olarak hesaplandı.

UZMANLARDAN UYARI

Sektör temsilcileri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için poliçe sürelerini yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Sigorta yenilemelerinin geciktirilmemesi, olası cezai yaptırımların önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

