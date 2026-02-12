Okullarda ‘Ramazan’ Kararı: MEB, 81 İle Yazı Gönderdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ramazan ayı süresince okullarda öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye yönelik kapsamlı bir etkinlik programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. "Maarifin Kalbinde Ramazan" temasıyla planlanan organizasyonlar, Türkiye genelindeki tüm illerde uygulanacak.

81 İLE RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ramazan ayına özel etkinliklerin çerçevesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasını taşıyan resmi yazıyla 81 il valiliğine iletildi. Yazıda, öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma bilincini artıran, dayanışma kültürünü besleyen faaliyetlerin önemine dikkat çekildi.

Ramazan boyunca birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri güçlendirmeyi amaçlayan eğitsel ve sosyal çalışmaların okullarda yaygınlaştırılması istendi.

ANAYASAL VE YASAL DAYANAKLARA VURGU

Gönderilen yazıda, düzenlenecek etkinliklerin anayasal ve yasal temellerine de yer verildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın devletin temel niteliklerine ve bireyin maddi-manevi gelişimine verdiği önem hatırlatılarak şu ifadeler paylaşıldı: "Bu anayasal çerçeveye uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 'toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde' bir hukuk devleti olduğu, devletin temel amaç ve görevleri arasında 'insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak' hükme bağlanmıştır. Ayrıca eğitim ve öğrenim hakkı ile gençliğin yetişme ve gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, devletin görevi olarak düzenlenmiştir.”

Metinde ayrıca Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlköğretim ve Eğitim Kanunu’ndaki hükümlere atıf yapılarak, eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığı, değer temelli gelişimin de sistemin temel unsuru olduğu vurgulandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ' ÇERÇEVESİ

Bakanlık yazısında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin yaklaşımına geniş yer ayrıldı. Modelin, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yanında ahlaki olgunluk ve toplumsal sorumluluk bilincini de geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Bu kapsamda yazıda şu değerlendirme yapıldı: "Bu yasal çerçeve, eğitim sistemimizin akademik kazanımların yanı sıra ahlaki olgunluğu, toplumsal sorumluluğu ve değer temelli gelişimi esas alan bütüncül bir anlayışla yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla güncellenen öğretim programlarında milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amaçlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, insanı ruh ve beden bütünlüğü içinde ele alan, bilgiyi ahlaki sorumlulukla bütünleştiren bütüncül bir eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Modelin temel hedefi, bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin bir arada geliştirilmesi esasına dayanarak yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmektir.”

Modelin merkezinde yer alan erdem-değer-eylem çerçevesinin, öğrencilerin günlük yaşamlarında değerleri davranışa dönüştürmelerini amaçladığı ifade edildi.

İLKOKULLARDA RAMAZAN ŞENLİKLERİ

Planlama doğrultusunda, ilkokul öğrencilerinin katılımıyla kültürel mirasın öne çıkarıldığı çeşitli şenlikler düzenlenecek. "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığı altında gerçekleştirilecek etkinliklerde paylaşma, birlikte yaşama ve dayanışma temaları işlenecek.

ORTAOKUL VE LİSELERE ÖZEL SÖYLEŞİLER

Ramazan ayı boyunca ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "İftarda Konuşalım" programları organize edilecek. Farklı alanlardan uzman isimlerin katılacağı söyleşilerde öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

AİLE KATILIMLI İFTAR PROGRAMLARI

Okul-aile bağını güçlendirmek amacıyla velilerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak. Bu buluşmaların, toplumsal birliktelik ve dayanışma duygusunu pekiştirmesi bekleniyor.

GÖNÜLLÜLÜK VE HASSASİYET ESASI

Bakanlık, etkinliklerin planlanmasında öğrencilerin gelişim düzeyleri ve okul imkanlarının gözetileceğini belirtti. Organizasyonların gizlilik, mahremiyet ve insan onuruna saygı ilkeleri çerçevesinde, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA