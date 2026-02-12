Megakent Kilitlendi! İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 90’a Çıktı

İstanbul'da, haftanın dördüncü günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç mevkisinden Bahçelievler'e kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Mecidiyeköy mevkisinde de trafik yoğunluğu çift yönlü etkili oluyor.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Otogar Hal Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli girişine kadar trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki trafik yoğunluğu Altunizade'den başlıyor.

D-100 kara yolunda Kadıköy'den Kartal'a kadar aralıklarla yoğun trafik gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir arasında yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı.

Kaynak: AA

