15 Yaş Altına Sosyal Medya Yasağında Son Durum Ne? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin soru üzerine, Bakanlık olarak 2024-2028 yıllarını kapsayan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nın en önemli başlıklarından birinin, dijital çağda aileyi güçlendirmek olduğunu hatırlattı.

'SON AŞAMAYA GETİRDİK'

Bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Göktaş, "Dünyada da pek çok gelişmeleri izlerken kendi ülkemizde bu sürecin bir parçası olmakla beraber bizler de ülkemizde 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirilmesini elzem olarak gördük. Çalışmalarımızı son aşamaya getirdik. AK Parti Grubumuz yakın zamanda Meclis Başkanlığına bunu sevk edecektir." açıklamasını yaptı.

'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK'

Göktaş, düzenlemenin yaş aralığına ilişkin değerlendirmesinde, amaçlarının sosyal medya platformlarına 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirmek olduğunu ifade etti.

Sosyal medya platformlarının kontrol mekanizmasının işleyişine yönelik soru üzerine Göktaş, "Biz sosyal medya platformlarının nasıl yapmaları gerektiğini söylemiyoruz. Çünkü onlar gerek yapay zeka destekli, gerek pek çok araçları kullanarak aslında kimin sosyal medyayı kullandıklarını çok net bir şekilde görebildiklerini, anlayabildiklerini bizlere söylediler. Dolayısıyla o tespiti de kendilerinin yapmalarını ve uygun bir modeli kendilerinin geliştirmelerini istiyoruz" yanıtını verdi.

Yasal düzenlemenin ardından bir uyum sürecinin olacağını aktaran Göktaş, "Burada amacımız çocuklarımızı korumak. Onları güçlendirmek, sosyal medya düzenlemesini hayata geçirirken ebeveynler de bizlerin aslında önemli bir paydaşı. Zira kendilerinin de bu konuda hem çocuklarında farkındalık oluşturmasını hem de kendi telefonlarını verdikleri takdirde tabii ki burada da istediğimiz başarıya elbette ulaşamayız" diye konuştu.

'DÜZENLEME BU SÜRECİN PARÇASI'

Bakan Göktaş, "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı"na ilişkin soru üzerine, pek çok paydaşla yaklaşık 14 ay görüşüldüğünü belirterek, planın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

Çocukları çevrim içi her türlü zararlı içerikten korumayı amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Burada hem aileleri hem çocuklara bakım veren herkesi, çocuklara hizmet veren pedagojik formasyonu olsun, bakım hizmeti veren öğretmenlere, ebeveynlere bu farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasını yürüteceğiz. Koruyucu ve önleyici mekanizmaların desteklenmesi ve güçlendirilmesi. Üçüncü temel stratejik hedefimiz ise dijital risklere karşı müdahale ve destek mekanizmalarımızın oluşturulması ve ayrıca güçlendirilmesi. Diğer bir stratejik hedefimiz ise yasal düzenlemelerimizin, kurumsal düzenlemelerin de güçlendirilmesi. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi de bu sürecin bir parçası aslına baktığımız zaman.

Hedefimiz hem çocuklarda hem ebeveynlerde o farkındalığı, bilinçlendirmeyi oluşturmak aynı zamanda paydaş kurumları da bu alanda çalışmanın bir parçası haline getirmek. Burada Milli Eğitim'den tutun da TÜBİTAK'a kadar pek çok paydaşımız var, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı. Nihayetinde burada dijital okuryazarlıktan siber güvenliği, kişisel verilerin korunmasından teknolojiyi doğru kullanmaya kadar pek çok çalışmaları yürütmemiz devam edecek. Özellikle çocuklar şayet bir akran zorbalığına veya herhangi bir siber zorbalığa maruz kalıyorlarsa onlara da psikososyal destek süreçlerinde destek olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA