İstanbul’daki Soruşturmalar Ne Olacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Flaş Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten TV100'e özel açıklama geldi. Murat Kelkitlioğlu’na konuşan Bakan Gürlek, Meclis’te yaşanan gerilime ilişkin “Bu konulara cevap vermek istemiyorum” dedi. İstanbul’daki soruşturmaların devam edeceğini belirten Bakan Gürlek, "Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlilikle ve kararlılıklar devam edecektir. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100’de yayınlanan "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programına konuk olan gazeteci Murat Kelkitlioğlu’na çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'SORUŞTURMALARDA BİR AKSAMA YAŞANMAYACAK'

İstanbul’daki soruşturmaların bundan sonraki süreci konuşan Bakan Gürlek, “Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak” ifadelerine yer verdi.

MECLİS'TEKİ KAVGAYA İLİŞKİN

Kelkitlioğlu’nun ‘TBMM’de dün yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Ali Mahir Başarır sizinle tokalaştı mı?’ sorusu üzerine konuşan Bakan Gürlek, “Bu konulara cevap vermek istemiyorum” dedi.

