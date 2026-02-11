Almanya’nın Dev Bankasından ‘Epstein’ İtirafı: ‘Hata Yaptık’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Almanya’nın önde gelen finans kuruluşlarından Deutsche Bank, milyarder Jeffrey Epstein ile geçmişte yürütülen ticari bağlara dair ortaya çıkan yeni bilgiler sonrasında açıklama yaptı. Banka, söz konusu müşteri kabul sürecini açık biçimde “hata” olarak tanımladı.

Deutsche Bank Sözcüsü’nün Alman Haber Ajansı DPA’ya verdiği demeçte, bankanın daha önce de dile getirdiği pozisyon teyit edildi. Sözcü, "2020 yılından bu yana defaatle vurgulandığı üzere bankamız, 2013 yılında Jeffrey Epstein'i müşteri olarak kabul ederek hata yaptığını kabul etmektedir" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA SONRASI YETKİLİLERLE TEMAS

Banka temsilcisi, Epstein’in Temmuz 2019’daki tutuklanmasının hemen ardından ilgili kurumlarla iletişime geçildiğini belirtti. Açıklamada, yürütülen soruşturmalara tam iş birliği sağlandığı ve resmi makamlarla koordinasyon içinde hareket edildiği vurgulandı.

FİNANSAL SUÇLALA MÜCADELEDE SIKILAŞTIRMA MESAJI

Deutsche Bank, olayın ardından iç denetim ve uyum mekanizmalarında kapsamlı adımlar atıldığını da duyurdu. Sözcü, alınan önlemleri şu sözlerle aktardı:

"Deutsche Bank, bu konuyu denetleyici makamlarla istişare ederek sistematik bir şekilde ele almıştır. O tarihten bu yana eğitim, kontrol ve operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine önemli yatırımlar yapılmış, finansal suçlarla mücadele kontrolleri ciddi oranda sıkılaştırılmıştır. Geçmişteki bu iş ilişkisinden dolayı derin pişmanlık duyuyoruz ve bu hatadan ders çıkardık."

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, daha önce yaptığı değerlendirmede bankanın süreçten dersler çıkardığını ifade etmişti. Sewing, “Elbette bu sürecin personel bazlı sonuçları da olmuştur" sözleriyle kurum içinde gerçekleştirilen değişimlere işaret etmişti.

EPSTEİN İLE İŞ İLİŞKİSİNİN ZAMAN ÇİZELGESİ

Bankanın paylaştığı bilgilere göre Epstein, Ağustos 2013’te müşteri portföyüne dahil edildi. Söz konusu ilişki, Aralık 2018’de başlatılan "ilişkiyi sonlandırma süreci" ile kademeli olarak sona erdirildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan "Epstein Dosyaları"na dayandırılan haberlerde, Epstein’in Deutsche Bank nezdinde 40’tan fazla hesap açtığı öne sürüldü. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde, Epstein’in servetinin kayda değer bir bölümünü bu banka aracılığıyla yönettiği iddiaları dikkat çekti.

BANKAYA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Alman kamuoyunda yankı uyandıran gelişmelerin ardından, Alman Menkul Kıymet Sahiplerini Koruma Derneği (DSW) cephesinden de açıklama geldi. DSW Başkan Yardımcısı ve avukat Klaus Nieding, Deutsche Bank’ın yaklaşan genel kurulu öncesinde daha fazla şeffaflık talep etti.

Nieding, 28 Mayıs 2026’da yapılacak genel kurul toplantısına atıfla, Epstein’e ilişkin tüm mali kayıtların ve iş ilişkisinin kapsamının net biçimde paylaşılması gerektiğini belirtti. Nieding, "Söylentilerin bankanın itibarına daha fazla zarar vermemesi için bu belgelerin sunulması şarttır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA