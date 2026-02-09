Epstein İfşaları Kraliyeti Sarstı: Prenses Kate Middleton ile Prens William'dan Dikkat Çeken Açıklama

Jeffrey Epstein dosyalarından çıkan yeni ifşaların ardından Prens William ve Prenses Kate Middleton, kraliyet bağlantılarına ilişkin ilk kez kamuoyuna konuştu. Kensington Sarayı’ndan yapılan açıklamada, devam eden iddialardan derin endişe duyulduğu belirtilirken, gözlerin mağdurlara çevrildiği vurgulandı.

Jeffrey Epstein dosyalarından art arda çıkan ifşalar İngiliz Kraliyet Ailesi üzerindeki baskıyı artırdı. Gelişmelerin ardından Prens William ile Kate Middleton, skandalla ilgili ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

Kensington Sarayı adına konuşan sözcü, ABD’de yayımlanan ve cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile bağlantılı yeni belgeler ışığında kraliyet çiftinin derin bir endişe içinde olduğunu belirtti. Açıklamada, Prens ve Prenses’in önceliğinin mağdurlar olduğu vurgulandı. Saray sözcüsü, “Devam eden ifşaatların Prens ve Prenses’i derinden kaygılandırdığını doğrulayabilirim” ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ ÖNCESİ GELEN MESAJ

Açıklamanın, Prens William’ın diplomatik açıdan büyük önem taşıyan Suudi Arabistan ziyaretinden hemen önce yapılması dikkat çekti. İngiliz basınına göre William, bu adımla hem kamuoyundaki rahatsızlığı ciddiye aldığını hem de kraliyet ailesinin yaşananlara kayıtsız kalmadığını göstermeyi hedefledi.

EPSTEIN SKANDALININ MERKEZİNDE PRENS ANDREW

Dosyalarda adı sıkça geçen isimlerden biri olan Prens Andrew, Kral Charles III’ın kardeşi olarak Epstein ile olan geçmiş ilişkileri nedeniyle yeniden gündemde. Andrew’un, Epstein 2008 yılında çocuk cinsel istismarı suçundan mahkûm edildikten sonra da onunla iletişimini sürdürdüğü iddia ediliyor.

Andrew, geçmişte bu ilişki nedeniyle özür dilemiş ancak suçlamaları kabul etmemişti.

KRALİYETTE MESAFE ARAYIŞI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Prens William, amcası Andrew ile arasına mesafe koymayı tercih ediyor. Ancak William ve diğer üst düzey kraliyet üyeleri, Andrew’a yöneltilen suçlamalar hakkında kamuoyu önünde yorum yapmaktan büyük ölçüde kaçındı.

ABD SORUŞTURMASI VE YENİ BELGELER

Son ifşaatların ardından Andrew’un Windsor’daki konutundan planlanandan önce taşındığı, ABD’de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermesi yönünde çağrılarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Belgeler arasında, Andrew’un baygın halde olduğu iddia edilen bir kadının yanında yer aldığı görüntüler ile Virginia Giuffre ile çekilmiş ve daha önce tartışılan fotoğrafın gerçekliğini doğrulayan bulgular da yer aldı.

MAHKEME DIŞI ANLAŞMA DETAYI

Giuffre, ergenlik döneminde Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını öne sürmüş, Andrew ise bu iddiaları reddetmişti. Taraflar 2022 yılında mahkeme dışı bir anlaşmaya varmış, anlaşmada herhangi bir suç kabulü ya da özür yer almamıştı.

E-POSTALAR VE DİĞER BAĞLANTILAR

Dosyalarda ayrıca Andrew’un 2010–2011 yıllarında yürüttüğü resmi görevler sırasında elde ettiği bazı bilgileri Epstein ile paylaştığına dair e-postalar bulundu. Bunun yanında Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’un Epstein ile yaptığı yazışmalar da kamuoyuna yansıdı.

Ortaya çıkan belgelerle birlikte bağlantılarının kraliyet üzerindeki etkisi yeniden tartışma konusu olurken, Prens William ve Prenses Kate’in açıklaması kraliyet ailesinin sessizliğini bozması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Kaynak: Haber Merkezi

