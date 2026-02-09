Tüm Dünyanın Konuştuğu Dosyada Ters Köşe: Epstein Dosyasında FBI Raporu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında yürüttüğü soruşturmada, kamuoyunda uzun süredir tartışılan “fuhuş ağı” iddialarını destekleyecek yeterli delile ulaşamadığı öne sürüldü. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına dayandırdığı haberinde FBI’ın Epstein dosyasına ilişkin detayları paylaştı.

Habere göre FBI ajanları, Epstein’in reşit olmayan kızlara yönelik cinsel istismar eylemlerine dair çok sayıda kanıt topladı. Ancak soruşturmayı yürüten ekip, Epstein’in zengin ve nüfuzlu isimlere hizmet eden organize bir “fuhuş ağı yönettiğine” dair yeterli kanıt elde edemediklerini kayda geçirdi. Hakkında 6,5 milyondan fazla belgenin yayımlandığı ve hem ABD’de hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran Epstein dosyalarında bu tespitin özellikle dikkat çektiği vurgulandı.

EVLERİNDEN ÇIKAN GÖRÜNTÜLER SUÇ AĞINI KANITLAMADI

Soruşturma kapsamında yapılan iç yazışmalarda, dosyaya bakan savcılardan birinin değerlendirmesine de yer verildi. Buna göre savcı, Epstein’in New York, Florida ve Virgin Adaları’ndaki mülklerinde ele geçirilen fotoğraf ve videoların, mağdurların istismara uğradığını doğrudan gösterdiğini ya da başka kişilerin suçlara dahil olduğunu kanıtlamadığını belirtti. Bir diğer savcı ise Epstein’in akademik, finansal ve küresel diplomasi çevreleriyle bağlantılı kuruluşlara yaptığı ödemeleri de kapsayan mali kayıtları incelediklerini, ancak bu kayıtların suç faaliyetleriyle bağlantı kurmaya yetmediğini ifade etti

‘PAZARLAMA’ İDDİASI DOĞRULANAMADI

Dosyada yer alan bilgilere göre Epstein’in mağdurlarından biri, kendisinin Epstein tarafından zengin bir kişiye “pazarladığını” kamuoyu önünde dile getirdi. Ancak FBI ajanları bu iddiayı doğrulayacak somut bulgulara ulaşamadı ve benzer anlatımlara sahip başka mağdurlar da tespit edilemedi.

FBI: MEVCUT TABLO FUHUŞ AĞI SONUCUNA GÖTÜRMÜYOR

Tüm bu bulgular ışığında değerlendirme yapan FBI yetkilileri, mevcut delil durumunun Epstein’in bir fuhuş ağı yönettiği sonucuna varmak için yeterli olmadığı kanaatine vardı.

Öte yandan kamuoyunun uzun süredir merak ettiği casusluk iddiaları, Epstein’in para alışverişinde bulunduğu Amerikalı ve uluslararası isimler ile ABD’den Avrupa’ya uzanan yazışmalar hakkında ise henüz net bir sonuca ulaşılmadığı belirtildi. FBI’ın yalnızca fuhuş ağı iddialarına odaklanmasının, “casusluk” ve “uluslararası suç bağlantıları” gibi başlıklarda pek çok sorunun cevapsız kalmasına yol açtığına dikkat çekildi.

PRENS ANDREW DOSYASINDA ‘İFADESİ SORUNLU’ NOTU

Epstein belgelerinin yayımlanmasının ardından gündeme gelen ve eski İngiltere Prensi Andrew’un adının geçtiği dosya da FBI’ın değerlendirmeleriyle yeniden tartışma konusu oldu. FBI yetkilileri, 2011 ve 2019 yıllarında Epstein’in mağdurlarından Virginia Roberts Giuffre ile görüştü. Giuffre’nin Epstein tarafından cinsel istismara uğradığı doğrulanırken, eski Prens Andrew ile ilgili anlatımlarının “sorunlu” olduğu dosyaya not düşüldü. Geçen yıl intihar eden Giuffre, yayımlanan anılarında Epstein tarafından “zengin erkeklere satıldığına” dair ifadelerinin doğru olduğunu savunmuştu.

‘GÖRÜNTÜLER İSTİSMARI GÖSTERMİYOR’

AP’nin haberinde, dönemin savcılarından Maurene Comey’nin FBI’a gönderdiği iç yazışmalar da yer aldı. Comey, kamuoyunda büyük yankı uyandıran fotoğraf ve videolara rağmen, Epstein’in kurbanlarının cinsel istismara uğradığını açık biçimde ortaya koyan hiçbir görsel materyal bulunamadığını belirtti. Comey değerlendirmesinde, “Eğer böyle bir şey olsaydı hükümet bu tür ipuçlarını takip ederdi. Ancak biz bulamadık.” ifadelerini kullandı.

‘MÜŞTERİ LİSTESİ’ İDDİASI DOSYADA YER ALMADI

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin Şubat 2025’te Fox News’e verdiği röportajda, “Epstein’ın daha önce hiç görülmemiş müşteri listesinin şu anda masasında olduğunu” söylemesi de dosyada ele alınan başlıklardan biri oldu. FBI ajanları ise Epstein’a ait mülklerde yapılan aramalarda “herhangi bir müşteri listesi bulamadıklarını” net biçimde ifade etti.

EPSTEİN DAVASI VE ÖLÜMÜNE İLİŞKİN RESMİ SONUÇ

En küçüğü 14 yaşında olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde bulunan hücresinde ölü bulunmuştu. Dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi çok sayıda tanınmış isim yer almıştı.

FBI, ABD Adalet Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir “müşteri listesi”nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ve Epstein’ın hücresinde öldürülmesine ilişkin iddiaların aksine, olayın intihar olduğu sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA