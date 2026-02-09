47 Kişi Hayatını Kaybetmişti: İspanya'da Makinistlerin Grevi Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın en büyük tren makinistleri sendikası Semaf, toplam 47 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazanın ardından aylardır yanıtsız kalan hat altyapısı ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti ve demiryolu güvenliğinin sağlanması talebiyle 9-11 Şubat tarihleri arasında üç günlük ülke çapında grev ilan etti.

Makinistlerin grevi bugün başladı. Tren makinistleri sendikası Semaf, 'demir yolu ağının sürekli bozulması' olarak nitelendirdiği durumun giderilmesi için daha fazla personel istihdamı, yatırım ve bakım harcamalarının artırılmasını istiyor.

NE OLMUŞTU?

18 Ocak'ta Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı. Kazada 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaydan iki gün sonra da Barselona yakınlarında bir duvarın dökmesi sonucu seyir halindeki trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetmiş en az 37 yolcu da yaralanmıştı. Kazaların ardından yapılan güvenlik kontrollerinde, çeşitli güzergâhta arızalar ve bakım sorunları da ortaya çıkmıştı

Kaynak: İHA