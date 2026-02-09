47 Kişi Hayatını Kaybetmişti: İspanya'da Makinistlerin Grevi Başladı

İspanya’nın en büyük tren makinistleri sendikası Semaf, toplam 47 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazanın ardından ülke çapında üç günlük grev ilan etti. Grev bugün başladı.

Son Güncelleme:
47 Kişi Hayatını Kaybetmişti: İspanya'da Makinistlerin Grevi Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın en büyük tren makinistleri sendikası Semaf, toplam 47 kişinin hayatını kaybettiği iki ölümcül kazanın ardından aylardır yanıtsız kalan hat altyapısı ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti ve demiryolu güvenliğinin sağlanması talebiyle 9-11 Şubat tarihleri arasında üç günlük ülke çapında grev ilan etti.

Makinistlerin grevi bugün başladı. Tren makinistleri sendikası Semaf, 'demir yolu ağının sürekli bozulması' olarak nitelendirdiği durumun giderilmesi için daha fazla personel istihdamı, yatırım ve bakım harcamalarının artırılmasını istiyor.

NE OLMUŞTU?

18 Ocak'ta Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren, henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktığı sırada Huelva istikametine giden ve kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kalan bir diğer trenle çarpışmıştı. Kazada 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaydan iki gün sonra da Barselona yakınlarında bir duvarın dökmesi sonucu seyir halindeki trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetmiş en az 37 yolcu da yaralanmıştı. Kazaların ardından yapılan güvenlik kontrollerinde, çeşitli güzergâhta arızalar ve bakım sorunları da ortaya çıkmıştı

Kaynak: İHA

Etiketler
İspanya Grev
Son Güncelleme:
Super Bowl’da Skor İkinci Planda: Maç Değil, Bad Bunny Kazandı Super Bowl’da Skor İkinci Planda: Maç Değil, Bad Bunny Kazandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Tüm Dünyanın Konuştuğu Dosyada Ters Köşe: Epstein Dosyasında FBI Raporu Tüm Dünyanın Konuştuğu Dosyada Ters Köşe: Epstein Dosyasında FBI Raporu
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Açıkladı: Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu
Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek Hükümetten Yeni Adım: O Mesleği Yapanların Maaşından Artık Otomatik Kesilecek
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Dönemi Mercek Altında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Hakkında İnceleme
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Emeklilikte Kritik Eşik! İsa Karakaş ‘Son Şans’ Diyerek Uyardı Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor: Emeklilikte Kritik Eşik! İsa Karakaş ‘Son Şans’ Diyerek Uyardı
Ortaokulda 24 Öğrenciye Taciz Skandalı! Öğretmen Tutuklandı Ortaokulda 24 Öğrenciye Taciz Skandalı! Öğretmen Tutuklandı