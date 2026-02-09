Super Bowl’da Skor İkinci Planda: Maç Değil, Bad Bunny Kazandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Amerikan Futbolu Ligi’nin finali olan Super Bowl, tüm dünyanın gözlerini bir kez daha ABD’ye çevirdi. Gece oynanan finalde Seattle Seahawks, New England Patriots’ı 29-13 yenerek kulüp tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti. Sporun önüne geçen asıl gündem, Porto Rikolu yıldız Bad Bunny’nin devre arası sahne şovuydu.

Bad Bunny, Levi’s Stadium’da gerçekleşen 13 dakikalık Apple Music Super Bowl devre arası gösterisine “ritim sizi ele geçirecek” vaadiyle çıktı. Performansın tamamının İspanyolca olması, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Sanatçı, müziğin evrenselliğine vurgu yaparak izleyicilerden “yalnızca dans etmeye odaklanmaları”nı istedi.

LADY GAGA VE RİCKY MARTİN KONUK OLDU

Şovun dikkat çeken anlarından biri, Lady Gaga’nın sahneye çıkarak Bad Bunny’ye eşlik etmesiydi. İkili, “Die With a Smile”ın salsa düzenlemesini birlikte seslendirdi. Porto Rikolu bir diğer dünya yıldızı Ricky Martin ise “Lo Que Le Pasó a Hawaii”den bir bölümle performansa dahil oldu. Sahnedeki kalabalık isimler arasında Cardi B ve oyuncu Pedro Pascal da yer aldı.

POLİTİK GÖNDERMELER VE SEMBOLİK SAHNELER

Bad Bunny’nin gösterisi yalnızca müzikle sınırlı kalmadı. ICE polisleri tarafından gözaltına alınan 5 yaşındaki bir çocuğa gönderme yapılarak sahnede küçük bir çocuğa Grammy ödülü takdim edildi. Ayrıca canlı yayında gerçek bir nikâh kıyıldı.

“Ocasio 64” yazılı krem rengi takım elbisesiyle pembe bir evin çatısına çıkan sanatçı, mentorü Daddy Yankee’ye “Gasolina” ile selam gönderdi.

14 ŞARKI, GÜÇLÜ BİR FİNAL

Toplam 14 şarkıdan oluşan performansta “Tití Me Preguntó”, “Yo Perreo Solo”, “Safaera”, “Nuevayol” ve “EoO” gibi hit parçalar yer aldı. Finalde “God Bless America”diyen Bad Bunny, ardından farklı ülkelerin isimlerini andı. Sahada dünyanın dört bir yanından bayraklar eşliğinde “Debí Tirar Más Fotos” ile gösteri sona erdi.

NEDEN BAD BUNNY’Yİ SEÇTİ?

NFL’in Bad Bunny tercihi, ligin küresel pazarlarda büyüme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 2025 yılında Spotify’da dünyanın en çok dinlenen sanatçısı olan Bad Bunny, Grammy tarihinde ağırlıklı olarak İspanyolca seslendirilen bir albümle yılın albümü ödülünü kazanan ilk isim oldu. Porto Riko’daki 31 konserlik rezidansı ve kapalı gişe dünya turneleriyle küresel ölçekte güçlü bir etki alanı oluşturdu.

PROVOKASYON TARTIŞMASI: BEKLENEN OLMADI MI?

Washington Post, performansa ilişkin analizinde şovun yüksek dozlu bir provokasyon içermediğine dikkat çekti. Gazeteye göre politik göndermeler daha çok örtülü ve sembolikti. Bad Bunny’nin finalde İngilizce “God bless America” demesinin ardından Amerika kıtasındaki ülkeleri güneyden kuzeye doğru sıralaması, doğrudan bir meydan okuma değil, kapsayıcı bir birlik mesajı olarak yorumlandı.

Şeker kamışı tarlaları, kasırga sonrası altyapı sorunlarına gönderme yapan sahneler ve “64” numaralı forma eleştirel bir çerçeve sunsa da, sert bir politik ajitasyondan uzak durulduğu belirtildi.

‘AİLE DOSTU’ BİR SUPER BOWL ATMOSFERİ

Washington Post’a göre şovun genel tonu, Trump ve destekçilerinin önceden dile getirdiği öfkenin aksine, Super Bowl gecesindeki duygusal ve vatansever reklamlarla uyumlu bir çizgi izledi. Evlilik sahnesi, kutlama anları ve mahalle yaşamını yansıtan karakterlerle performans; çatışmadan çok aidiyet ve birlik hissini öne çıkardı.

TRUMP’TAN SERT ELEŞTİRİ

Devre arası gösterisine en sert tepki ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, performansı “felaket” olarak nitelendirirken Bad Bunny’nin söylediklerinin anlaşılmadığını savundu. Şovu Amerikalıların yüzüne atılmış bir tokat olarak tanımlayan Trump, gösterinin Amerika’nın büyüklüğüne hakaret ettiğini ve başarı, yaratıcılık ya da mükemmellik standartlarını temsil etmediğini ileri sürdü.

PORTO RİKO KİMLİĞİ VE KÜLTÜREL MÜCADELE

Porto Riko kimliğini müziğinin merkezine yerleştiren Bad Bunny, uzun süredir siyasi tartışmaların odağında bulunuyor. Trump yönetimini daha önce de eleştiren sanatçı, Porto Riko için “en büyük gururun nereden geldiğini söyleyebilmek” olduğunu vurguluyor. Hayranları tarafından “her zaman gurur duyulan kuzen” olarak tanımlanan Bad Bunny’nin her başarısı, Porto Riko’da kolektif bir kazanım olarak görülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi