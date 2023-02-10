Moğolistan arama kurtarma ekibi, enkazdan 5 kişiyi daha kurtardı

Moğolistan arama kurtarma ekibi, Hatay’da yaptığı çalışmaların ikinci gününde, enkazdan 5 kişiyi daha sağ çıkardı.

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Moğolistan arama kurtarma ekibi, enkazdan 5 kişiyi daha kurtardı

Moğolistan Acil Durumlar Müdürlüğü, 35 kişiden oluşan Moğolistan ekibinin, "asrın felaketi" olarak nitelenen; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler kapsamında Hatay’da sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Moğolistan ekibinin, çalışmalarının ikinci gününde enkazdan 5 kişiyi daha kurtardığı belirtilerek “Yaralılar, ilk tıbbi yardım hizmet verildikten sonra hastaneye kaldırıldı” ifadesi kullanıldı.

Ekiplerin, 4’ü çocuk 12 kişinin cesedine ulaştığı bilgisi de paylaşıldı. Moğol ekip, çalışmalarının ilk gününde enkazdan 2’si çocuk 3 kişiyi kurtarmıştı.

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