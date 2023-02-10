THY, deprem bölgesinden 27 bin kişiyi tahliye edecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacaklarını açıkladı.

THY, deprem bölgesinden 27 bin kişiyi tahliye edecek

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır,  Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesinden bugün yapacağı uçuşlarla 26 bin 699 kişiyi taşıyacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26 bin 699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125 bin 957 kişiyi tahliye etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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