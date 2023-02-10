MHP'li isim Habertürk ve Show TV'yi hedef aldı: 'Kimin figüranısınız?'

MHP'li İsmail Özdemir, Habertürk ve Show TV’yi deprem bölgesinden yaptığı yayınlar üzerinden hedef aldı. Özdemir, "Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır" dedi.

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MHP'li isim Habertürk ve Show TV'yi hedef aldı: 'Kimin figüranısınız?'

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremin ardından bölgeden yayın yapan Habertürk ve Show TV kanallarını hedef aldı.

Paylaşımına İletişim Başkanlığı'nı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu (RTÜK) etiketleyen Özdemir, "Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır" sözlerini sarf etti.

'KİMİN FİGÜRANISINIZ?' SORUSU

Özdemir'in paylaşımları şu şekilde:

"Ciner grubu, Habertürk ve Show Tv üzerinden yapılan yayınlarla nereye varmak istiyor? Afet karşısında verilen gayretleri yok saymak ve sergilenen üstün mücadeleyi gölgelemekle elinize ne geçecek? Kimin figüranısınız? Bu sinsilik ve rezillik artık tahammül boyutunu iyice aşmıştır.

Deprem öncesi “karne hediyesi et alındı” yalanıyla rezilliğin daniskasını yapanlar, şimdi de benzer bir tutumla enkaz altındaki yaralılarımızın kurtarılması ile ilgili senaryo yazarak kirli bir oyun oynuyor. Yaptığınız artık yeter! Habis işlerinizi can mücadelemize bulaştırmayın.

Televizyon yayıncılığı kisvesi altında milli dayanışmaya ve afetle mücadeleye zarar verip, dezenformasyon yapanlara karşı hukuk ve ilgili kurumlar gereğini vakit kaybetmeksizin yerine getirmelidir."

MHP'li isim Habertürk ve Show TV'yi hedef aldı: 'Kimin figüranısınız?' - Resim : 1

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