İstanbul'a getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 1616 vatandaştan 762'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde devam ederken, 854'ü taburcu edildi.

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İstanbul'a getirilen depremzedelerin tedavileri sürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri uçak ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Şu ana kadar kente getirilen 1616 yaralıdan 854'ü taburcu edilirken, 762 depremzedenin tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

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