Anadolu'nun bilinen ilk camilerindendi: Hatay'daki 14 asırlık Habibi Neccar Camii yıkıldı

Anadolu’nun bilinen ilk camilerinden olan, tarihi 7’nci yüzyıla dayanan Hatay’daki Habibi Neccar Camii, merkez üssü Kahramanmaraş 7.7 büyüklüğündeki deprem ile yıkıldı.

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Anadolu’nun bilinen ilk camilerinden olan Hatay’daki Habibi Neccar Camii, Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik depremde yıkıldı. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da yerle bir olurken, bölge dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7’lik depremde Hatay’ın büyük bölümündeki yapılar hasar alarak yıkıldı. Deprem tarihi yerlerin de hasar alıp yıkılmasına neden oldu.

Yıkılan yerler arasında Anadolu’nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Camii de yer aldı. Tarihi 7’nci yüzyıla dayanan ve avlusunda da 19’uncu yüzyılda inşa edilen bir şadırvan bulunan cami, dron ile havadan görüntülendi. 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da depremde hasar gördü.

Daha önceki depremlerde de hasar gören Habibi Neccar Camii ve minaresi birçok kez yenilenmişti.

 
 
 
 
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