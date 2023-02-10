Yardım malzemelerinin dağıtımına tepki gösterdi: İnsanlık onuruna yaraşır bir şekilde olmalı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen 10 il arasında yer alan Diyarbakır’da depremzedeler geceleri AFAD ve Kızılay tarafından kentin 5 farklı noktasına kurulan çadırlarda geçirmeye devam ediyor.

Sümerpark, Koşuyolu Parkı, Newroz Park, Kent Meydanı ve Park 75’teki geçici barınma alanlarındaki yardım faaliyetlerine yönelik şikayetlerin ardından harekete geçen İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi, iki ayrı heyet ile çadır alanlarını ziyaret etti, gözlem ve incelemelerde bulundu.

"KADINLAR PEDE ERİŞEMİYOR"

Gazete Duvar'dan Ardıl Batmaz'ın haberine göre, 88 çadırın kurulduğu ve her çadırda yaklaşık 10 kişinin kaldığı Sümerpark’ta AFAD gönüllüleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmet Uzmanları, Kolluk Personelleri, Kızılay Görevlileri, Park temizlik görevlileri, gönüllüler, depremzedeler ve kurum yetkilileri ile görüşen heyet, çadırların sayısının yetersiz olduğunu ve çoğunda elektrik bulunmadığını ifade etti. Ayrıca, kamp alanına gelen yardımların düzensiz ve plansız bir şekilde dağıtıldığını, çadırların kurulduğu zeminin ıslak ve çamur halinde olduğunu, birçok çadırda zemine sermek için halı, battaniye ve benzeri malzemenin bulunmadığını, kadınların çoğunun ped, iç çamaşırı, eşofman, pijama ve çorap ihtiyacının bulunduğunu, bebek maması, çocuk bezi, biberon, kalın çorap, çocuk botu, mont ve benzeri malzemelere erişimde eksiklik yaşandığını, bazı depremzedelerin yardım malzemelerinin dağıtımında görev alan kişiler tarafından rencide edici davranış ve söylemlere maruz bırakıldığını belirtti.

"YARDIM MALZEMELERİ ELLERİNDEN ALINDI"

Hava koşullarının da etkisiyle yoğun bir şekilde yaşanan grip ve soğuk algınlığını gidermeye yönelik ilaçların temininde eksiklikler yaşandığını gözlemleyen heyet, depremzedelerin güvenlik konusunda endişelerinin bulunduğunu da belirtti. Depremzedelerin, bazı yardım malzemelerinin tanımadıkları kişiler tarafından ellerinden alındığına ilişkin şikayetleri olduğunu belirten heyet, kamp alanındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda gözle görünür bir iyileşmenin sağlanamadığını belirtti.

Yetersiz çadır sayısı, kadınların pede ulaşımdaki güçlük, döşek ve benzeri ihtiyaçların giderilememesi, yardım malzemelerin bazı kişiler tarafından fazladan alınması gibi sorunlar, kentteki diğer çadırlarda da tespit edilen ortak sorunlar arasında yer alıyor.

"YARDIM MALZEMELERİNİN DAĞITIMI İNSANLIK ONURUNA YARAŞIR BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMELİ"

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik çözüm önerilerini de sunan İHD Diyarbakır Şubesi, AFAD ve Kızılay gibi resmi kurumların depremzedelere yönelik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için Kent Koruma ve Dayanışma Platformu ile koordineli çalışmalar yürütmesi gerektiğini, tüm çadırlara elektrik hizmeti ve elektrikli soba dağıtılması gerektiğini belirtti. Yardım malzemelerinin kontrollü ve organize bir şekilde dağıtılması gerektiğini aktaran heyet, ayrıca güvenlik açısından depremzedelerin barındıkları alanlara giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini önerdi.

Yardım malzemelerinin dağıtımının ‘insanlık onuruna yaraşır’ bir şekilde ve depremzedelere azami saygı gözetilerek gerçekleştirilmesi gerektiği söyleyen heyet, "Çadır tabanlarının yalıtımı sağlanmalı, ıslaklık ve soğuğun çadır tabanına geçişini engelleyecek tedbirler alınmalıdır. Çadırlar dışında kalan depremzedelere yönelik organize bir şekilde malzeme temini sağlanmalıdır. Çadır sayısı artırılmalı, yeterli düzeye getirilmelidir. Temiz içme suyu, sıcak su ve tuvalet ihtiyacını gidermeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmelidir” önerilerinde bulundu.