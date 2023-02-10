Türkiye yasta: Adıyaman’da saatler 04.17’de durdu

Depremin vurduğu Adıyaman’da, saatler merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremin olduğu an olan 04.17’de durdu. Kentte saat Kulesi’ndeki saatler Türkiye'yi yasa boğan anın göstergesi olarak bekliyor.

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Türkiye yasta: Adıyaman’da saatler 04.17’de durdu

Depremin vurduğu Adıyaman’da, saatler depremin olduğu an olan 04.17’de durdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır,  Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi. 

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden birisi olan Adıyaman’ın simgelerinden Saat Kulesi’ndeki saatler 04.17’de durdu. Saat Kulesi’ndeki saatler o kötü anın göstergesi olarak kavşakta öylece kaldı.

Yıkıcı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem insanları evinden ve sevdiklerinden etti. Bir diğer taraftan depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma sürüyor. Depremin 5’inci gününde canlı kişilere ulaşma ümidiyle çalışılırken, öbür taraftan enkaz altındaki cansız bedenler de çıkarılıyor.

 
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