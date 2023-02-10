Deprem göz göre göre geldi: Aylar önce binalar tespit edilmiş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde, aralarında 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen kentlerin de olduğu 81 kentte toplam 244 bin 607 riskli yapı tespit ettiği ortaya çıktı. 2022’nin ilk yarısındaki çalışmalar ile Hatay’da 2 bin 512, Maraş’ta bin 765 ve Adıyaman’da bin 239 apartman riskli olarak sınıflandırılırken depremlerde ortaya çıkan yıkım, tespitin ötesine geçilemediğini ortaya koydu.

Bakanlık Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’nin 81 ilinde riskli yapı tespiti gerçekçi öğrenildi. Dramatik tabloyu ortaya koyan verilere göre, Türkiye genelinde yalnızca altı ayda 739 bin 628 adet konut ve 113 bin 437 adet işyeri olmak üzere toplam 853 bin 65 adet bağımsız bölüm, “riskli” yapı olarak sınıflandırıldı.

YÜZ BİNLERCE APARTMAN

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, depremlerden yalnızca sekiz ay önce tamamlanan riskli yapı tespit listesi, “Madem riskli yapılar tespit edildi, neden önlem alınmadı?” sorusunu akıllara getirdi. Bakanlığın hazırladığı listeye göre, depreme dayanıksız olan bina sayısı 244 bin 607 oldu. Tespit edilen işyeri bağımsız birim sayısı ise 113 bin 437 ile ifade edildi.

DRAMATİK TABLO

Depremden etkilenen kentlerde bulunan ve 6 Şubat’ta yaşanan depremden yalnızca sekiz ay önce, “riskli” olarak sınıflandırılan bina sayısının fazlalığı da dikkati çekti. Depremde ortaya çıkan yıkım itibarıyla “Tespit var önlem yok” değerlendirmelerine neden olan verilere göre, depremden etkilenen bazı kentlerdeki riskli bina sayısı şöyle kaydedildi:

RİSKLİ İLLERDE DE DURUM AYNI

84 bin 180 bina ile ilk sırada yer alan İstanbul'u, geçtiğimiz günlerde deprem yaşayan İzmir 21 bin 705 bina ile izliyor. Antalya 11 bin 998, Konya 8 bin 545 ve Manisa 6 bin 601 bina ile en fazla riskli yapı stokuna sahip iller olarak sıralanıyor. Uzmanların deprem tehdidi altında olduğunu açıkladığı bazı kentlerdeki riskli bina sayıları ise şöyle:

•İstanbul: 84 bin 180

•Kocaeli: 5 bin 664

•Elazığ: 3 bin 299

•Van: Bin 397

•Bingöl: 2 bin 528

•Düzce: 506