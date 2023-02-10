Depremzede vince tırmandı, yaşamına son vermek istedi: 'Devlet neredeydi'

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de, açıklanan son resmi verilere göre 18 bin 342 kişi yaşamını yitirdi, 74 bin 242 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen deprem özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da büyük yıkım yarattı. Depremin vurduğu kentlerde arama-kurtarma çalışmaları beşinci gününde devam ederken yıkılan binalarda enkaz altında kalan çok sayıda insan kurtarılmayı bekliyor. Sağ kalan depremzedeler zorlu hava koşulları ve olanaksızlıklarla mücadele ediyor.

"DEVLET NEREDEYDİ?"

BirGün'ün haberine göre, depremden en fazla etkilenen ve en fazla can kaybının olduğu kentlerden biri de Adıyaman oldu. Adıyaman Valiliği’nin karşısında enkaz kaldırma çalışmaları için kurulan bir vince tırmanan depremzede, intihar girişiminde bulunuyor.

Elinde bıçak olduğu da görülen depremzedenin “Neredeydiniz? Devlet neredeydi? Yalvardım ben…” diye bağırdığı duyuldu.

Depremzedenin tırmandığı vincin çevresi aynı zamanda arama-kurtarma ekiplerinin toplanma alanı. Yurttaş, ikna edilmeye çalışılıyor.